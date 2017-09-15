Новосибирец пошёл под суд за убийство, которое совершил его внук

Ружьё, которое подростки нашли в шкафу, было собрано и хранилось вместе с патронами

Следователи закончили расследовать несчастный случай в Ленинском районе Новосибирска — летом во время игры в войнушку один подросток застрелил другого.





СК считает, что в трагедии виновен 75-летний хозяин квартиры, где играли дети. Он полностью согласился с предъявленным обвинением. Следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР по НСО расследовал дело по ст. ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).





«Мужчина оказался дедушкой тому мальчику, который остался живым», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.







По данным следствия, вечером 6 июля два мальчика в возрасте 12 и 11 лет играли с ружьём в гостях у дедушки с бабушкой на улице Широкой. Взрослых не было дома.





«В какой-то момент подростки обнаружили в шкафу для хранения одежды огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё "ТОЗ-34Р" 12-го калибра в собранном состоянии, а также патроны к нему», — рассказали в пресс-службе областного СК. Оружие принадлежало хозяину квартиры.





Дети стали рассматривать ружьё, зарядили его. В какой-то момент был нажат спусковой крючок. Патрон попал в 12-летнего мальчика. Он скончался на месте.





В Следственном комитете пояснили, что хозяин квартиры должен был хранить ружьё в сейфе под замком, который и был у него в наличии. Но за несколько дней до трагедии мужчина вынес сейф в гараж, чтобы отладить его замок. При этом разрешение на хранение оружия и патронов у пенсионера было, добавили в СК.



