Новосибирец пошёл под суд за убийство, которое совершил его внук

Ружьё, которое подростки нашли в шкафу, было собрано и хранилось вместе с патронами
Ружьё, которое подростки нашли в шкафу, было собрано и хранилось вместе с патронами

Следователи закончили расследовать несчастный случай в Ленинском районе Новосибирска — летом во время игры в войнушку один подросток застрелил другого. 


СК считает, что в трагедии виновен 75-летний хозяин квартиры, где играли дети. Он полностью согласился с предъявленным обвинением. Следственный отдел по Ленинскому району СУ СКР по НСО расследовал дело по ст. ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия).


«Мужчина оказался дедушкой тому мальчику, который остался живым», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Алексей Максименко.


По данным следствия, вечером 6 июля два мальчика в возрасте 12 и 11 лет играли с ружьём в гостях у дедушки с бабушкой на улице Широкой. Взрослых не было дома.  


«В какой-то момент подростки обнаружили в шкафу для хранения одежды огнестрельное гладкоствольное охотничье ружьё "ТОЗ-34Р" 12-го калибра в собранном состоянии, а также патроны к нему», — рассказали в пресс-службе областного СК. Оружие принадлежало хозяину квартиры. 


Дети стали рассматривать ружьё, зарядили его. В какой-то момент был нажат спусковой крючок. Патрон попал в 12-летнего мальчика. Он скончался на месте. 


В Следственном комитете пояснили, что хозяин квартиры должен был хранить ружьё в сейфе под замком, который и был у него в наличии. Но за несколько дней до трагедии мужчина вынес сейф в гараж, чтобы отладить его замок. При этом разрешение на хранение оружия и патронов у пенсионера было, добавили в СК.  


Сегодня НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё об одном случае, когда из-за недосмотра взрослых погиб ребёнок. Речь идёт о происшествии в детском саду № 45, которое было в декабре 2015 года. Тогда по вине отвлекшейся воспитательницы ребёнок застрял в горке и задохнулся. На этой неделе суд потребовал, чтобы детский сад заплатил родителям 3-летней девочки 3 миллиона в качестве компенсации морального вреда. 

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