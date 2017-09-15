Водитель «Хонды» устроил массовую аварию на Бердском шоссе

В аварии сошлись четыре машины
В аварии сошлись четыре машины

69-летняя женщина пострадала в массовом столкновении автомобилей на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.


Как рассказали НГС.НОВОСТИ в группе компаний «Аварком», ДТП произошло в первом часу дня между станцией «Сеятель» и АЗС «Газпромнефть» (Бердское шоссе, 470).


В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска пояснили, что в аварии виновен 30-летний водитель «Хонды», который собрал в ДТП три машины — Toyota Corolla, ГАЗ и KIA. «При движении в сторону города ГАЗ с прицепом пошёл на разворот, сзади него остановились два автомобиля, а третий на высокой скорости врезался в них», — описали аварию в Госавтоинспекции.


В ДТП пострадала 69-летняя пассажирка «Тойоты». «С какими травмами она сейчас доставлена в больницу, пока неизвестно, потому что до экипажа мы дозвониться не можем», — пояснили в группе пропаганды.


В группе компаний «Аварком» уточнили, что пострадавшей женщине зажало ногу, но, по предварительной информации, «некритично».


ДТП произошло недалеко от станции Сеятель
ДТП произошло недалеко от станции Сеятель


Машины получили серьёзные повреждения
Машины получили серьёзные повреждения


На дороге лежит оторвавшийся прицеп
На дороге лежит оторвавшийся прицеп


 Не обошлось без пострадавших
 Не обошлось без пострадавших


Последствия массовой аварии
Последствия массовой аварии


Из-за ДТП на Бердском шоссе собралась серьёзная пробка
Из-за ДТП на Бердском шоссе собралась серьёзная пробка


На прошлой неделе массовая авария произошла на улице Большевистской: там тоже столкнулись четыре автомобиля. Два пассажира попали в больницу.

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