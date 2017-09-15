Водитель «Хонды» устроил массовую аварию на Бердском шоссе
69-летняя женщина пострадала в массовом столкновении автомобилей на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.
Как рассказали НГС.НОВОСТИ в группе компаний «Аварком», ДТП произошло в первом часу дня между станцией «Сеятель» и АЗС «Газпромнефть» (Бердское шоссе, 470).
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска пояснили, что в аварии виновен 30-летний водитель «Хонды», который собрал в ДТП три машины — Toyota Corolla, ГАЗ и KIA. «При движении в сторону города ГАЗ с прицепом пошёл на разворот, сзади него остановились два автомобиля, а третий на высокой скорости врезался в них», — описали аварию в Госавтоинспекции.
В ДТП пострадала 69-летняя пассажирка «Тойоты». «С какими травмами она сейчас доставлена в больницу, пока неизвестно, потому что до экипажа мы дозвониться не можем», — пояснили в группе пропаганды.
В группе компаний «Аварком» уточнили, что пострадавшей женщине зажало ногу, но, по предварительной информации, «некритично».
На прошлой неделе массовая авария произошла на улице Большевистской: там тоже столкнулись четыре автомобиля. Два пассажира попали в больницу.
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Ольга Хмелевская
Фото предоставлены группой компаний «Аварком»