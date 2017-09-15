Суд обязал детсад заплатить 3 миллиона за гибель девочки из-за невнимательного воспитателя

Горка, которую поставили на место той, где задохнулся ребёнок

Первомайский районный суд Новосибирска поддержал гражданский иск родителей девочки, которая погибла на горке в детском саду № 45 в декабре 2015 года.





Суд вынес решение 13 сентября, рассказали в прокуратуре НСО. Родители потребовали от детского сада вернуть затраты на погребение, а также компенсировать моральный вред.





«Физические и нравственные страдания в связи с трагической гибелью дочери родители оценили в 5 миллионов рублей. Решением суда требования истцов удовлетворены частично. С детского сада в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда по 1,5 миллиона рублей (всего 3 миллиона рублей)», — рассказали в прокуратуре.





Решение суда первой инстанции в силу ещё не вступило.





В детском саду № 45 от комментариев отказались.





Как ранее сообщало региональное управление СК, 7 декабря 2015 года воспитательница Кристина Керобян во время утренней прогулки отвлеклась на мобильный телефон и оставила детей без наблюдения. Одна из воспитанниц просунула голову между ступенями горки, не смогла самостоятельно освободиться и задохнулась. Уже к вечеру того же дня воспитательницу уволили из детского садика, а исполняющей обязанности заведующей объявили выговор.





В июне 2016 года Керобян получила 2 года в колонии-поселении, а в июне 2016 года в детском саду поменяли горку. После скандала мэр Анатолий Локоть уволил главу городского управления образования Наталью Копаеву.





Горка, на которой погибла девочка







