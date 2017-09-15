Суд обязал детсад заплатить 3 миллиона за гибель девочки из-за невнимательного воспитателя

Горка, которую поставили на место той, где задохнулся ребёнок
Горка, которую поставили на место той, где задохнулся ребёнок

Первомайский районный суд Новосибирска поддержал гражданский иск родителей девочки, которая погибла на горке в детском саду № 45 в декабре 2015 года.


Суд вынес решение 13 сентября, рассказали в прокуратуре НСО. Родители потребовали от детского сада вернуть затраты на погребение, а также компенсировать моральный вред.


«Физические и нравственные страдания в связи с трагической гибелью дочери родители оценили в 5 миллионов рублей. Решением суда требования истцов удовлетворены частично. С детского сада в пользу каждого родителя взыскана компенсация морального вреда по 1,5 миллиона рублей (всего 3 миллиона рублей)», — рассказали в прокуратуре.


Решение суда первой инстанции в силу ещё не вступило.


В детском саду № 45 от комментариев отказались.


Как ранее сообщало региональное управление СК, 7 декабря 2015 года воспитательница Кристина Керобян во время утренней прогулки отвлеклась на мобильный телефон и оставила детей без наблюдения. Одна из воспитанниц просунула голову между ступенями горки, не смогла самостоятельно освободиться и задохнулась. Уже к вечеру того же дня воспитательницу уволили из детского садика, а исполняющей обязанности заведующей объявили выговор.


В июне 2016 года Керобян получила 2 года в колонии-поселении, а в июне 2016 года в детском саду поменяли горку. После скандала мэр Анатолий Локоть уволил главу городского управления образования Наталью Копаеву. 


Горка, на которой погибла девочка
Горка, на которой погибла девочка



Прочтений: 6144
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (67)67
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено