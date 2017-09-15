Ротвейлер растерзал маленькую собачку на глазах у школьника

Погибшей собаке Варюшке было 3 года 4 месяца
Погибшей собаке Варюшке было 3 года 4 месяца

Агрессивный ротвейлер растерзал йоркширского терьера Варюшку недалеко от станции метро «Золотая Нива». Хозяйка погибшей собаки подала заявление в полицию.


Как рассказала НГС.НОВОСТИ владелица йорка, жительница дома № 7/1 по улице Адриена Лежена Вера Хотнянская, 11 сентября в седьмом часу вечера её четырнадцатилетний сын вывел Варюшку погулять. Они вышли из подъезда и направились в сторону перинатального центра.


«На углу дома, в конце, ближе к роддому, он смотрит — на него летит ротвейлер без намордника, без поводка. Он схватил Варюшку на руки, а та [собака] в секунду подлетела, выхватила [её из рук]. Вот и всё, в принципе. Потом подошла хозяйка, выдернула Варюшку из пасти своего ротвейлера, на асфальт кинула и ребёнку сказала: "Это твоя собака виновата". Не знаю, почему она так сказала, я сильно ребёнка не расспрашиваю, чтобы не травмировать», — описала инцидент Вера Хотнянская.


По её словам, сразу после нападения ротвейлера Варя ещё была жива, но умерла в тот же вечер. Ветеринары спасти её не смогли: травмы оказались слишком серьёзными. Тогда же хозяйка погибшей собаки написала заявление в полицию.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию Дзержинского района действительно поступило заявление от Веры Хотнянской. «Хозяйка собаки, которая напала на её собаку, установлена. Сейчас материалы находятся у участкового уполномоченного полиции, который проводит проверку в полном объёме», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в областной полиции.


По словам Веры Хотнянской, ей удалось выяснить, что владелица агрессивного пса живёт в соседнем подъезде и что этот ротвейлер уже не первый раз нападает на других собак. Но с самой хозяйкой ротвейлера женщина так и не поговорила — та даже не попыталась извиниться, утверждает Хотнянская. 


«Её версию я не знаю, потому что мы к ней пытались прийти, поговорить, узнать её мнение, понимание ситуации — она двери даже не открыла. Причём дома она была — машина стояла под окошком, окошко было открытым, в квартире кто-то ходил, просто не захотела двери открывать», — рассказала владелица йорка.


Не удалось узнать мнение хозяйки ротвейлера и корреспонденту НГС.НОВОСТИ. В переписке в соцсети «Одноклассники» предполагаемая владелица пса, на которую указала Вера Хотнянская, стала заверять, что она не имеет отношения к этому инциденту. «Моя собака живёт на даче, и забор у нас сплошной, она даже если захочет выйти на улицу самостоятельно, то у неё не получится. Это сделать невозможно. Соседская собачка жива и здорова, я вам пришлю фото», — заверила женщина.


Недавно на агрессивного стаффордширского бультерьера, который нападает на прохожих и их маленьких собак, также жаловались жители микрорайона ОбьГЭС.

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