Полиция назвала причину ночного переполоха в аэропорту Толмачёво

Причиной переполоха стали забытые на парковке вещи

В полиции Новосибирской области рассказали, по какой причине минувшей ночью перекрыли парковку в аэропорту Толмачёво.







«Там был оставлен бесхозный предмет. Сотрудники полиции быстро установили хозяина, всё вернули ему. Просто мужчина забыл вещи на парковке — ничего экстраординарного в этом нет», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







Поздно вечером 14 сентября возле аэропорта Толмачёво образовалась огромная пробка — полиция не пускала машины на парковку. Одни очевидцы утверждали, что на территории аэропорта нашли странную коробку, другие — что причиной пробки стали неполадки в системе парковки. В самом аэропорту объяснили пробку «техническими причинами».