На газоне у метро «Берёзовая роща» появилась стройплощадка

Крепления для будущего забора появились 15 сентября
Крепления для будущего забора появились 15 сентября

Рядом со станцией метро «Берёзовая роща» на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска рабочие начали ставить забор — тут построят ресторан.


Утром 15 сентября металлические столбы для будущего забора поставили на газоне у входа на станцию метро и дома по адресу улица Кошурникова, 8 — напротив парка «Берёзовая роща».


По информации на муниципальном портале Новосибирска, разрешение на строительство по адресу Кошурникова, 8«а» есть у компании ООО «ИнвестФуд». Согласно документам на сайте городских властей, на участке будет ресторан.


Дмитрий Мальцев, директор и владелец 50 % «ИнвестФуда», подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что его компания собирается начать строительство на улице Кошурникова. О том, что будет конкретно построено и в какие сроки на этом участке, руководитель «ИнвестФуда» говорить отказался.


«ИнвестФуд» — компания, зарегистрированная в марте 2017 года. Партнёром Дмитрия Мальцева по бизнесу в «СПАРК» указан Константин Ким — ему принадлежит ещё 50 % компании. Также Ким указан как совладелец 6,11 % банка «Взаимодействие» и еще нескольких новосибирских компаний. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ также отправил запрос в пресс-центр мэрии по поводу будущего строительства.


Рабочие начали ставить забор сегодня утром
Рабочие начали ставить забор сегодня утром


Забор возле станции метро «Берёзовая роща»
Забор возле станции метро «Берёзовая роща»


В конце августа неподалёку от новой стройки, также на улице Кошурникова, между домами по адресам на улице Селезнёва, 40 и высоткой на проспекте Дзержинского, 1/1, начали строить другой ресторан. 8 августа 2017 года департамент строительства и архитектуры мэрии выдал разрешение на строительство ресторана на 57 мест компании «МАКС НСК».

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