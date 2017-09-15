На газоне у метро «Берёзовая роща» появилась стройплощадка
Рядом со станцией метро «Берёзовая роща» на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска рабочие начали ставить забор — тут построят ресторан.
Утром 15 сентября металлические столбы для будущего забора поставили на газоне у входа на станцию метро и дома по адресу улица Кошурникова, 8 — напротив парка «Берёзовая роща».
По информации на муниципальном портале Новосибирска, разрешение на строительство по адресу Кошурникова, 8«а» есть у компании ООО «ИнвестФуд». Согласно документам на сайте городских властей, на участке будет ресторан.
Дмитрий Мальцев, директор и владелец
«ИнвестФуд» — компания, зарегистрированная в марте 2017 года. Партнёром Дмитрия Мальцева по бизнесу в «СПАРК» указан Константин Ким — ему принадлежит ещё
Корреспондент НГС.НОВОСТИ также отправил запрос в пресс-центр мэрии по поводу будущего строительства.
В конце августа неподалёку от новой стройки, также на улице Кошурникова, между домами по адресам на улице Селезнёва, 40 и высоткой на проспекте Дзержинского, 1/1, начали строить другой ресторан. 8 августа 2017 года департамент строительства и архитектуры мэрии выдал разрешение на строительство ресторана на 57 мест компании «МАКС НСК».
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова