Водители проломили головы двум пешеходам на тёмных улицах
Вечером 14 сентября в Первомайском районе Новосибирска произошло два серьёзных ДТП с пешеходами.
«И в первом, и во втором случае у пешеходов один и тот же диагноз — перелом височной кости с переходом на основание черепа. Очень тяжёлые, открытые черепно-мозговые травмы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В Госавтоинспекции пояснили, что первое ДТП случилось в 20:20 возле дома
Спустя 40 минут ещё одно ДТП с пешеходом произошло возле дома
Оба пешехода попали в больницу. Водители пояснили автоинспекторам, что в сумерках не заметили людей на дороге и не успели затормозить.
Сутками ранее неизвестный водитель сбил 76-летнего пешехода на проспекте Академика Коптюга и скрылся с места аварии. Пострадавший мужчина оказался в больнице с сотрясением мозга, травмой головы и ушибом колена.
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Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС