Водители проломили головы двум пешеходам на тёмных улицах

Оба пешехода попали в больницу

Вечером 14 сентября в Первомайском районе Новосибирска произошло два серьёзных ДТП с пешеходами.







«И в первом, и во втором случае у пешеходов один и тот же диагноз — перелом височной кости с переходом на основание черепа. Очень тяжёлые, открытые черепно-мозговые травмы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







В Госавтоинспекции пояснили, что первое ДТП случилось в 20:20 возле дома № 6 по улице Одоевского рядом с остановкой «Посёлок Мирный». 30-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под Toyota Corolla. 48-летний водитель «Тойоты» ехал по улице Одоевского со стороны улицы Вересаева в направлении Бердского шоссе.







Спустя 40 минут ещё одно ДТП с пешеходом произошло возле дома № 11 по улице Аксёнова. В ГИБДД уточнили, что 28-летний водитель Datsun mi-DO ехал по улице Баганской в сторону улицы Аксёнова и уже на подъезде к ней сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.







Оба пешехода попали в больницу. Водители пояснили автоинспекторам, что в сумерках не заметили людей на дороге и не успели затормозить.





Сутками ранее неизвестный водитель сбил 76-летнего пешехода на проспекте Академика Коптюга и скрылся с места аварии. Пострадавший мужчина оказался в больнице с сотрясением мозга, травмой головы и ушибом колена.