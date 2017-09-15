Водители проломили головы двум пешеходам на тёмных улицах

Оба пешехода попали в больницу
Оба пешехода попали в больницу

Вечером 14 сентября в Первомайском районе Новосибирска произошло два серьёзных ДТП с пешеходами.


«И в первом, и во втором случае у пешеходов один и тот же диагноз — перелом височной кости с переходом на основание черепа. Очень тяжёлые, открытые черепно-мозговые травмы», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.


В Госавтоинспекции пояснили, что первое ДТП случилось в 20:20 возле дома № 6 по улице Одоевского рядом с остановкой «Посёлок Мирный». 30-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и попала под Toyota Corolla. 48-летний водитель «Тойоты» ехал по улице Одоевского со стороны улицы Вересаева в направлении Бердского шоссе.


Спустя 40 минут ещё одно ДТП с пешеходом произошло возле дома № 11 по улице Аксёнова. В ГИБДД уточнили, что 28-летний водитель Datsun mi-DO ехал по улице Баганской в сторону улицы Аксёнова и уже на подъезде к ней сбил 51-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.


Оба пешехода попали в больницу. Водители пояснили автоинспекторам, что в сумерках не заметили людей на дороге и не успели затормозить.


Сутками ранее неизвестный водитель сбил 76-летнего пешехода на проспекте Академика Коптюга и скрылся с места аварии. Пострадавший мужчина оказался в больнице с сотрясением мозга, травмой головы и ушибом колена.

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