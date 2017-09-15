В юбилей области температура в Новосибирске поднимется до +20

В день массового праздника погода обещает быть теплой

В ближайшие выходные в Новосибирске дневные температуры вырастут до 20 градусов.







«16 сентября в Новосибирске будет преимущественно без осадков, ветер юго-западный 6–11 м/с, температура ночью 10–12 градусов, днём около 20 градусов. На 17-е вероятность дождя возрастает, ветер южный 6–11 м/с, местами до 16 м/с. Температура ночью 9–11 градусов, днём около 20 градусов», — рассказала предварительный прогноз на выходные начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.





Ночью в понедельник, по информации синоптиков, будет без осадков, но днём может быть дождь. Ночью будет 9–11 градусов, а днём 16–18 градусов.





Также она добавила, что ветер в городе объясняется циклонами, которые идут недалеко от НСО.





«По северу Сибири проходит серия циклонов, они проходят через Ханты-Мансийский автономный округ и Томскую область. Новосибирск находится в южной периферии этой фронтальной зоны, поэтому существенно ощущается ветер, происходит чередование относительно холодных, относительно тёплых воздушных масс. Сейчас неустойчивый характер погоды с измением давления», — рассказала Марина Виноградова.





Завтра, 16 сентября, новосибирцы будут отмечать юбилей Новосибирской области, полную программу праздника можно посмотреть здесь.