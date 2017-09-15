Власти ищут перевозчика на маршрут до Цветного проезда на 10 лет

На маршрут № 139 ищут перевозчика и 8 автобусов

Министерство транспорта Новосибирской области ищет компанию, которая бы могла возить пассажиров на пригородных автобусах из Новосибирска в Кольцово.





Перевозчик требуется на маршрут № 139 (остановка «Цветной проезд» в Новосибирске – остановка «ГНЦВБ Вектор» в Кольцово).







«Предметом открытого конкурса является право заключения договора об организации пассажирских перевозок на территории Новосибирской области сроком действия 10 лет», — отмечается в конкурсной документации.







Автобусы будут ездить по улице Жемчужная, Морскому проспекту, проспекту Академика Лаврентьева, улицам Героев Труда, Российская, Арбузова, Иванова, дальше до Кольцово к остановке «Вектор». Водители будут начинать работу в 6:15, а заканчивать — в 22:50. Всего на маршрут нужно 8 автобусов малой вместимости, которые включают от 21 до 44 мест.







Конкурс завершится 14 ноября.



