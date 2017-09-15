Власти ищут перевозчика на маршрут до Цветного проезда на 10 лет
Министерство транспорта Новосибирской области ищет компанию, которая бы могла возить пассажиров на пригородных автобусах из Новосибирска в Кольцово.
Перевозчик требуется на маршрут
«Предметом открытого конкурса является право заключения договора об организации пассажирских перевозок на территории Новосибирской области сроком действия 10 лет», — отмечается в конкурсной документации.
Автобусы будут ездить по улице Жемчужная, Морскому проспекту, проспекту Академика Лаврентьева, улицам Героев Труда, Российская, Арбузова, Иванова, дальше до Кольцово к остановке «Вектор». Водители будут начинать работу в 6:15, а заканчивать — в 22:50. Всего на маршрут нужно 8 автобусов малой вместимости, которые включают от 21 до 44 мест.
Конкурс завершится 14 ноября.
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Елена Громкова
Фото из архива НГС