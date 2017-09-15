Красный проспект попал в топ длинных пробок шесть раз за сентябрь

Аналитики Яндекс.Пробок выяснили, насколько часто Красный проспект фигурировал в топе самых длинных пробок за последние 90 дней.







«Оказалось, что в летний период значительные заторы на Красном проспекте были зафиксированы всего три раза: 16 июня, 18 и 30 августа. Наиболее продолжительное дорожное затруднение наблюдалось 18 августа, когда пробка продлилась 2 часа 50 минут.







За первые дни осени Красный проспект успел побывать в топе пробок уже шесть раз. Затруднения на этой улице фиксировались в течение дня 4 и 6 сентября, а также утром и вечером 7 и 11 сентября»,







— рассказала региональный представитель «Яндекса» Наталья Брус.







Самой длинной пробкой начала осени на Красном проспекте стал затор 7,9 км от улицы Кедровой до улицы Фрунзе, зафиксированный 6 сентября.







Самое продолжительное дорожное затруднение наблюдалось на Красном проспекте вечером 7 сентября. Пробка от Октябрьской магистрали до улицы Аэропорт продлилась 4 часа 30 минут.





Между тем, вечером 7 сентября стоял почти весь город — тогда пробки достигли 10 баллов.





Кроме того, специалисты проанализировали среднюю скорость проезда по Красному проспекту Новосибирска в первой половине сентября, сравнив их с летними показателями.





«Более всего рост пробок затронул водителей, двигающихся по Красному проспекту от 1-ого Мочищенского шоссе в сторону центра. Так, по данным Яндекс.Навигатора, на проезд отрезка от улицы Жуковского до пл. Калинина новосибирцы теперь тратят на 7-10 минут больше, чем летом, а на отрезок от площади Калинина до Октябрьской магистрали — на 8-12 минут больше», — добавила Наталья Брус.







Аналогично в направлении центра с утра выросла пробка на подъезде к Красному проспекту со стороны улицы Кирова. Теперь водители тратят здесь на 5-7 минут больше, чем летом.







При движении по Красному проспекту в обратную сторону рост затруднений менее серьёзный. А по примыкающему к проспекту отрезку дороги от улицы Жуковского до 1-ого Мочищенского шоссе в вечерний час пик средняя скорость проезда, наоборот, увеличилась. В сентябре водители тратят на движение по этому участку дороги на 4-5 минут меньше, чем летом.