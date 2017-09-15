Директор ФМШ попросил новосибирцев скинуться на обучение одаренных детей

Физматшкола оказалась в сложном положении.

Директор физико-математической школы НГУ Николай Яворский попросил новосибирцев поддержать рублей детей из малообеспеченных семей, учащихся в его школе. Накануне он опубликовал на странице школы в социальной сети Facebook обращение.







«Дорогие друзья ФМШ, коллеги! Обращаемся к Вам в связи с очень сложной финансовой ситуацией в которой находится СУНЦ НГУ. С 2016 года СУНЦ НГУ не получает никаких средств от Минобрнауки РФ на интернатное содержание. Тем не менее, Минобрнауки установил величину затрат на интернатное содержание. Для Новосибирской области в 2017 году она составляет 133 тысяч рублей на одного воспитанника (без учета затрат на коммунальные услуги). Для того, чтобы в СУНЦ НГУ могли учиться дети из малообеспеченных семей в Фонде "Эндаумент НГУ" создается Целевой капитал "На развитие СУНЦ НГУ", который будет использован в первую очередь для помощи нашим детям», — написал Николай Яровский в Facebook-группе ФМШ СУНЦ НГУ.







Директор физматшколы подчеркнул: «Ваш вклад будет всегда работать на благородные цели поддержки одаренных детей, обучающихся в нашей Физматшколе. Он обеспечит независимость нашей деятельности от непродуманных решений Минфина РФ».







Справка: СУНЦ НГУ (до 1988 года — ФМШ при НГУ) — школа-интернат физико-математического и химико-биологического профиля, учрежденная постановлением Совета министров СССР в 1963 году. Всего в ней обучаются 500 школьников, в большинстве своем из Сибири, Дальнего Востока и Казахстана. Все они проживают в условиях интерната. Обучают их более 260 преподавателей, в том числе 21 профессор, 21 доктор наук, 81 кандидат наук и 72 доцента.





Среди новосибирцев ФМШ (кстати, ее воспитанников часто называют "фэмэшатами") известна как уникальная школа, которая готовит будущие кадры для российской науки. В конце июля в сети появилось видео под названием «Сибирский Хогвартс», которое в красках рассказывало о физматшколе при Новосибирском государственном университете (НГУ).