Нападающего ХК «Сибирь» дисквалифицировали на две игры за оскорбление судьи

Руководство КХЛ приняло решение дисквалифицировать нападающего ХК «Сибирь» Степана Санникова. Ближайшие 2 игры он проведет на скамейке запасных.







«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Сибирь» Степана Санникова наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также в соответствии с п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу», — говорится на сайте Континентальной хоккейной лиги.







Игроки ХК «Сибирь» и раньше попадали в похожие ситуации: так, в марте 2016 года вратарь клуба Александр Салак был дисквалифицирован за нападение на судью.