Нападающего ХК «Сибирь» дисквалифицировали на две игры за оскорбление судьи

Нападающего ХК «Сибирь» дисквалифицировали на две игры за оскорбление судьи

Руководство КХЛ приняло решение дисквалифицировать нападающего ХК «Сибирь» Степана Санникова. Ближайшие 2 игры он проведет на скамейке запасных.


«На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего ХК «Сибирь» Степана Санникова наказание по Правилу 550 ж, п.1 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны игроков) «Руководства по судейству сезона 2017/2018» –– Дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.), а также в соответствии с п.1.29. Статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ дисквалифицировать его на две игры и подвергнуть денежному штрафу», — говорится на сайте Континентальной хоккейной лиги.


Игроки ХК «Сибирь» и раньше попадали в похожие ситуации: так, в марте 2016 года вратарь клуба Александр Салак был дисквалифицирован за нападение на судью.

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