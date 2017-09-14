Mazda раскрыла внешность огромного CX-9

В Японии Mazda представила новый кроссовер CX-8, который на других рынках, в частности в России, будет продаваться под названием СХ-9. По данным производителя, длина машины составляет 4900 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1730 мм, размер колесной базы — 2930 мм. 


«Кроссовер поставляется в шести- или семиместной версии, при разложенном третьем ряде сидений объем багажника составляет 239 литров, в обычной конфигурации — 572 литров», — рассказали в компании. Японский вариант оснащен дизелем SkyActive-D 2.2 л мощностью 190 л.с. и 6-скоростным «автоматом». 


Mazda CX-8 может иметь светодиодные фары, 19-дюймовые диски, кожаный салон, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, проекционный дисплей, систему кругового видеообзора, контроль «слепых» зон.


В России новую Mazda CX-9 обещают представить до конца осени. В Новосибирске продажами этой марки занимается дилерский центр «Фастар».


Mazda раскрыла внешность огромного CX-9 (фото)


Mazda раскрыла внешность огромного CX-9 (фото)


Mazda раскрыла внешность огромного CX-9 (фото)


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