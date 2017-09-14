Парковку «Толмачёво» оцепила полиция с собаками


В «Толмачёво» этим вечером перестали пускать пассажиров
В «Толмачёво» этим вечером перестали пускать пассажиров

Как сообщают в социальных сетях новосибирцы, возле аэропорта «Толмачёво» сегодня вечером образовалась огромная пробка — полиция не пускает на парковку машины.


«На парковку никого не пускали, на территории работали сотрудники полиции с собаками», — пишут новосибирцы в социальной сети «Вконтакте».


Причины пока неизвестны, НГС.НОВОСТИ сообщат подробности в течение нескольких минут, следите за обновлениями.


23:57

В ГУ МВД РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли оперативно дать информацию о том, что стало причиной пробки и работы на территории аэропорта сотрудников правоохранительных органов. Информация, заявил представитель ведомства, появится только утром.


00:00

В аэропорту «Толмачево» НГС.НОВОСТИ тоже не уточнили причину случившегося. «По техническим причинам доступ [в аэропорт] был временно ограничен. Приносим пассажирам свои извинения за доставленные неудобства», — лаконично сообщили в компании.


00:11

Пробка продержалась меньше часа — сейчас, сообщают наши читатели, аэропорт работает в нормальном режиме.


00:23

В переписке в социальной сети «Вконтакте» очевидец событий по имени Инна рассказала, что на территории аэропорта нашли странную коробку, из-за которой и пришлось вызывать полицию. «Работник сказал,что коробка стоит какая-то», — пояснила девушка.


Однако наш читатель Николай в официальной группе НГС.НОВОСТИ сообщает, что дело было вовсе не в подозрениях на теракт. «Пробка была минут 20. [Причиной стали] технические неполадки в системе парковки», — сообщил он.


Если вы находитесь на месте событий и можете прислать в редакцию фото, видео или описание происходящего — мы ждем ваших сообщений на редакционный Whatsapp по номеру 8-923-157-0000, почту news@ngs.ru или через форму "Сообщить свою новость" на нашем сайте.

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