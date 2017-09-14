Водитель «Хонды» без страховки протаранил «Тойоту»

Водитель Honda не признает свою вину

Столкновение произошло в 19:10 по местному времени в районе улицы Тайгинской. По данным мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, водители двигались в сторону улицы Красных Зорь.







«Водитель "Тойоты" пропустил место для разворота, притормозил уже после разрыва двойной сплошной и стоял, пропуская встречный поток. В этот момент двигавшийся позади водитель "Хонды", не успевая остановиться, применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось», — сообщают сотрудники «Автоспаса».







По имеющимся данным, тормозной путь Honda Prelude составил 25 метров. У водителя не оказалось страховки ОСАГО. Свою вину он не признает.







Плохая реакция постоянно подводит водителей Новосибирска: например, сегодня автобус и Mitsubishi не поделили перекрёсток возле «Сибирского Молла».

