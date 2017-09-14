Женщина попала под поезд рядом с метро «Гагаринская»
Вечером 14 сентября пассажирский поезд «Нерюнгри – Новосибирск» насмерть сбил женщину на территории Кропоткинского жилмассива.
«В 19:45 в линейный отдел на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на перегоне станций Гагаринская – Плехановская в районе дома
Сейчас на месте происшествия работают транспортные полицейские. Им предстоит выяснить, как женщина оказалась на железнодорожных путях.
Несчастные случаи на железной дороге в Новосибирске происходят регулярно. Неделей ранее под колёсами тепловоза на станции Инструментальный завод погибла художественный руководитель ДКЖ 51-летняя Элина Челяева.
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Ольга Хмелевской
Фото Екатерины Калиневич