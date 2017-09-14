Женщина попала под поезд рядом с метро «Гагаринская»

В несчастном случае разбираются полицейские
В несчастном случае разбираются полицейские

Вечером 14 сентября пассажирский поезд «Нерюнгри – Новосибирск» насмерть сбил женщину на территории Кропоткинского жилмассива.


«В 19:45 в линейный отдел на станции Новосибирск поступило сообщение о том, что на перегоне станций Гагаринская – Плехановская в районе дома № 120 по улице Линейной поездом смертельно травмирована женщина», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.


Сейчас на месте происшествия работают транспортные полицейские. Им предстоит выяснить, как женщина оказалась на железнодорожных путях.


Несчастные случаи на железной дороге в Новосибирске происходят регулярно. Неделей ранее под колёсами тепловоза на станции Инструментальный завод погибла художественный руководитель ДКЖ 51-летняя Элина Челяева.

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