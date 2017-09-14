Автобус и Mitsubishi не поделили перекрёсток возле «Сибирского Молла»

У Mitsubishi в аварии смяло бок

Днём 14 октября Mitsubishi Outlander и автобус № 6 сошлись в ДТП недалеко от новосибирского торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл».



Авария произошла в 14:35 на перекрестке улиц Кошурникова, Красина и Фрунзе. Автобус ехал по Кошурникова со стороны Березовой рощи, Mitsubishi — по Красина в сторону Фрунзе, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







«Водитель Mitsubishi утверждает, что выехала на перекресток на моргающий зеленый и думала, что автобус её пропустит», — передали в «Автоспасе».







По данным аваркомов, в аварии пострадали две пассажирки автобуса.





В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у полиции информации по пострадавшим в этой аварии пока нет.







На месте ДТП работала «скорая помощь».





На перекрёстке после аварии





Согласно данным на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте № 6 работают четыре перевозчика. Два из них — ООО «Белмарс» и ООО «Транком-Новосибирск» — сообщили НГС.НОВОСТИ, что в аварию попал не их автобус, ещё до двух перевозчиков дозвониться не удалось.



