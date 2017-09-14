Автобус и Mitsubishi не поделили перекрёсток возле «Сибирского Молла»

У Mitsubishi в аварии смяло бок
У Mitsubishi в аварии смяло бок

Днём 14 октября Mitsubishi Outlander и автобус № 6 сошлись в ДТП недалеко от новосибирского торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл». 


Авария произошла в 14:35 на перекрестке улиц Кошурникова, Красина и Фрунзе. Автобус ехал по Кошурникова со стороны Березовой рощи, Mitsubishi — по Красина в сторону Фрунзе, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


«Водитель Mitsubishi утверждает, что выехала на перекресток на моргающий зеленый и думала, что автобус её пропустит», — передали в «Автоспасе».


По данным аваркомов, в аварии пострадали две пассажирки автобуса. 


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у полиции информации по пострадавшим в этой аварии пока нет.


На месте ДТП работала «скорая помощь».
На месте ДТП работала «скорая помощь».


На перекрёстке после аварии
На перекрёстке после аварии


Согласно данным на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте № 6 работают четыре перевозчика. Два из них — ООО «Белмарс» и ООО «Транком-Новосибирск» — сообщили НГС.НОВОСТИ, что в аварию попал не их автобус, ещё до двух перевозчиков дозвониться не удалось.


Двумя неделями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию с общественным транспортом: тогда на улице Петухова автобус № 189 въехал в фуру Scania.

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