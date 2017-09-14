Автобус и Mitsubishi не поделили перекрёсток возле «Сибирского Молла»
Днём 14 октября Mitsubishi Outlander и автобус
Авария произошла в 14:35 на перекрестке улиц Кошурникова, Красина и Фрунзе. Автобус ехал по Кошурникова со стороны Березовой рощи, Mitsubishi — по Красина в сторону Фрунзе, сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».
«Водитель Mitsubishi утверждает, что выехала на перекресток на моргающий зеленый и думала, что автобус её пропустит», — передали в «Автоспасе».
По данным аваркомов, в аварии пострадали две пассажирки автобуса.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что у полиции информации по пострадавшим в этой аварии пока нет.
Согласно данным на сайте ЦУГАЭТ, на автобусном маршруте
Двумя неделями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали про другую аварию с общественным транспортом: тогда на улице Петухова автобус
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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus