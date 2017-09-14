В память о мастере: в Новосибирске открылась выставка, которую не успел закончить Александр Шуриц
В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) открылась выставка «17 год». В ней приняли участие 14 художников — как известных мастеров и членов Союза художников России, так и молодых авторов.
Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ куратор и один из авторов выставки, художник Михаил Паршиков, её идея принадлежит Александру Шурицу, но реализовать её мастер не успел.
«Изначально он думал, что выставка будет посвящена 100-летию революции: всё будет красное, пролетарское, — поясняет куратор. — Сейчас она в спокойном таком развивается аспекте и она скорее мемориальная, нежели тематическая».
Круг художников, которые должны были принять участие в выставке, был определён ещё Шурицем — это 14 новосибирских мастеров живописи, графики и скульптуры, работы которых представлены сразу в двух залах ГЦИИ и будут доступны до 1 октября. Среди работ — полотна и рисунки Александра Шурица, Михаила Казаковцева, Сергея Мосиенко, Михаила Паршикова, Тамары Грицюк, Владимира Авдеева, Владимира Степанова, Сергея Беспамятных, Авроры Жуковской и Елены Бенды, а также скульптуры Александра Бортника и керамика Алёны Залуцкой.
Некоторые из них соответствуют первоначальному замыслу выставки, другие созданы специально для неё — в частности, художника Сергея Беспамятных.
Преставленная керамика Алёны Залуцкой также выставляется впервые. «Алёна — керамист, который известен за рубежом, она привезла керамические произведения с симпозиума, где выполнила очень большую работу из десятков произведений, — пояснил Михаил Паршиков. — На родину удалось привезти только эти, и это первый их показ, серьёзная и содержательная премьера».
«17 год» — второе открытие в ГЦИИ за последние дни. Вчера здесь открылась выставка необычных работ Владимира Авдеева: он расписывает деки струнных инструментов.
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Лиза Пичугина
Фото Ольги Бурлаковой