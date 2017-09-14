В память о мастере: в Новосибирске открылась выставка, которую не успел закончить Александр Шуриц

В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) открылась выставка «17 год». В ней приняли участие 14 художников — как известных мастеров и членов Союза художников России, так и молодых авторов.







В выставке приняли участие 14 художников





Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ куратор и один из авторов выставки, художник Михаил Паршиков, её идея принадлежит Александру Шурицу, но реализовать её мастер не успел.





По словам Михаила Паршикова, Александр Шуриц закладывал в концепцию выставки идею революции, но не смог реализовать её сам





«Изначально он думал, что выставка будет посвящена 100-летию революции: всё будет красное, пролетарское, — поясняет куратор. — Сейчас она в спокойном таком развивается аспекте и она скорее мемориальная, нежели тематическая».







Хотя идея выставки изменилась, в представленных работах просматривается революция: множество красных элементов и даже танки





Круг художников, которые должны были принять участие в выставке, был определён ещё Шурицем — это 14 новосибирских мастеров живописи, графики и скульптуры, работы которых представлены сразу в двух залах ГЦИИ и будут доступны до 1 октября. Среди работ — полотна и рисунки Александра Шурица, Михаила Казаковцева, Сергея Мосиенко, Михаила Паршикова, Тамары Грицюк, Владимира Авдеева, Владимира Степанова, Сергея Беспамятных, Авроры Жуковской и Елены Бенды, а также скульптуры Александра Бортника и керамика Алёны Залуцкой.





Сергей Беспамятных свои работы создавал специально для выставки





Некоторые из них соответствуют первоначальному замыслу выставки, другие созданы специально для неё — в частности, художника Сергея Беспамятных.







Эти работы Алёны Залуцкой впервые выставляются в Новосибирске





Преставленная керамика Алёны Залуцкой также выставляется впервые. «Алёна — керамист, который известен за рубежом, она привезла керамические произведения с симпозиума, где выполнила очень большую работу из десятков произведений, — пояснил Михаил Паршиков. — На родину удалось привезти только эти, и это первый их показ, серьёзная и содержательная премьера».







Выставка расположилась в двух залах ГЦИИ и продлится до 1 октября





«17 год» — второе открытие в ГЦИИ за последние дни. Вчера здесь открылась выставка необычных работ Владимира Авдеева: он расписывает деки струнных инструментов.

