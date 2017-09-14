В память о мастере: в Новосибирске открылась выставка, которую не успел закончить Александр Шуриц

В Городском центре изобразительных искусств (ГЦИИ) открылась выставка «17 год». В ней приняли участие 14 художников — как известных мастеров и членов Союза художников России, так и молодых авторов.


В выставке приняли участие 14 художников
В выставке приняли участие 14 художников


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ куратор и один из авторов выставки, художник Михаил Паршиков, её идея принадлежит Александру Шурицу, но реализовать её мастер не успел


По словам Михаила Паршикова, Александр Шуриц закладывал в концепцию выставки идею революции, но не смог реализовать её сам
По словам Михаила Паршикова, Александр Шуриц закладывал в концепцию выставки идею революции, но не смог реализовать её сам


«Изначально он думал, что выставка будет посвящена 100-летию революции: всё будет красное, пролетарское, — поясняет куратор. — Сейчас она в спокойном таком развивается аспекте и она скорее мемориальная, нежели тематическая».


Хотя идея выставки изменилась, в представленных работах просматривается революция: множество красных элементов и даже танки
Хотя идея выставки изменилась, в представленных работах просматривается революция: множество красных элементов и даже танки


Круг художников, которые должны были принять участие в выставке, был определён ещё Шурицем — это 14 новосибирских мастеров живописи, графики и скульптуры, работы которых представлены сразу в двух залах ГЦИИ и будут доступны до 1 октября. Среди работ — полотна и рисунки Александра Шурица, Михаила Казаковцева, Сергея Мосиенко, Михаила Паршикова, Тамары Грицюк, Владимира Авдеева, Владимира Степанова, Сергея Беспамятных, Авроры Жуковской и Елены Бенды, а также скульптуры Александра Бортника и керамика Алёны Залуцкой.


Сергей Беспамятных свои работы создавал специально для выставки
Сергей Беспамятных свои работы создавал специально для выставки


Некоторые из них соответствуют первоначальному замыслу выставки, другие созданы специально для неё — в частности, художника Сергея Беспамятных.


Эти работы Алёны Залуцкой впервые выставляются в Новосибирске
Эти работы Алёны Залуцкой впервые выставляются в Новосибирске


Преставленная керамика Алёны Залуцкой также выставляется впервые. «Алёна — керамист, который известен за рубежом, она привезла керамические произведения с симпозиума, где выполнила очень большую работу из десятков произведений, — пояснил Михаил Паршиков. — На родину удалось привезти только эти, и это первый их показ, серьёзная и содержательная премьера».


Выставка расположилась в двух залах ГЦИИ и продлится до 1 октября
Выставка расположилась в двух залах ГЦИИ и продлится до 1 октября


«17 год» — второе открытие в ГЦИИ за последние дни. Вчера здесь открылась выставка необычных работ Владимира Авдеева: он расписывает деки струнных инструментов

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