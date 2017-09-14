Ушли с головой: на общежитии НГУ нарисовали учёных с водорослями вместо частей тела


Цвет костюмов учёных перекликается с окраской общежития 
Цвет костюмов учёных перекликается с окраской общежития 


В новосибирском Академгородке на стене общежития НГУ на Пирогова, 18 появились граффити с изображением учёных.


Работа называется «Биоинжиниринг», её пять дней на  фестивале «Графит науки» рисовали художники из Красноярска Николай Дядечко и Александра Каленская. Им помогали волонтёры — каждый день по несколько человек. 


«Эта иллюстрация отображает популярную тему из массовой культуры — некий ученый настолько увлечен своей работой, что погружается в неё с головой и в какой-то момент сам становится частью эксперимента», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ задумку граффитистов организатор фестиваля «Графит науки» Янина Болдырева.


Граффити посвящено биоинженерам 
Граффити посвящено биоинженерам 


В рамках фестиваля на стенах в Академгородке появится около десятка рисунков на научную тематику. 


Часть из них уже готова: на улице Терешковой, 19, например, уже можно увидеть граффити о палеогенетике. На улице Пирогова, 8 появился рисунок «Доместикация лис», который создала художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. А на ТЦ на улице Ильича теперь есть граффити с хромосомами.  

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