Ушли с головой: на общежитии НГУ нарисовали учёных с водорослями вместо частей тела





Цвет костюмов учёных перекликается с окраской общежития





В новосибирском Академгородке на стене общежития НГУ на Пирогова, 18 появились граффити с изображением учёных.





Работа называется «Биоинжиниринг», её пять дней на фестивале «Графит науки» рисовали художники из Красноярска Николай Дядечко и Александра Каленская. Им помогали волонтёры — каждый день по несколько человек.





«Эта иллюстрация отображает популярную тему из массовой культуры — некий ученый настолько увлечен своей работой, что погружается в неё с головой и в какой-то момент сам становится частью эксперимента», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ задумку граффитистов организатор фестиваля «Графит науки» Янина Болдырева.







Граффити посвящено биоинженерам





В рамках фестиваля на стенах в Академгородке появится около десятка рисунков на научную тематику.





Часть из них уже готова: на улице Терешковой, 19, например, уже можно увидеть граффити о палеогенетике. На улице Пирогова, 8 появился рисунок «Доместикация лис», который создала художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. А на ТЦ на улице Ильича теперь есть граффити с хромосомами.