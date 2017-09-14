Мэр назвал дату начала отопительного сезона

В этом году отопительный сезон начнётся на три дня раньше, чем в прошлом
В этом году отопительный сезон начнётся на три дня раньше, чем в прошлом

Отопительный сезон в Новосибирске начнётся 18 сентября — такой документ сегодня подписал мэр города Анатолий Локоть.


«Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — сообщил мэр.


Как уточнили в пресс-центре мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков, с 18 сентября в Новосибирске начнётся резкое похолодание. С 19 сентября среднесуточная температура будет ниже +8 градусов.


В мэрии пояснили, что с 18 сентября энергетики начнут подавать тепло в больницы, детские сады и круглосуточные учреждения для детей, а с 20 сентября — в жилые дома, муниципальные учреждения, школы и учебные заведения.


«Если ваш дом не подключён вовремя или система отопления работает с перебоями, необходимо обращаться в управляющую компанию или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051. В экстренных случаях (парение на улице, провалы теплотрассы и т.д.) жители могут обратиться в диспетчерские службы теплосетевых организаций», — напомнили в мэрии.


В АО «СИБЭКО» уточнили, что открыли приём заявок на подключение отопления ещё 8 сентября. «На сегодняшний день среди уже получивших тепло абонентов — 65 детских садов, 9 школ и 23 лечебных учреждения», — сообщили в пресс-службе компании.


Также в «СИБЭКО» отметили, что после официального начала отопительного сезона рассчитывают подключить всех потребителей за 8 дней.


В прошлом году отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября, а закончился 10 мая.

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