Мэр назвал дату начала отопительного сезона

В этом году отопительный сезон начнётся на три дня раньше, чем в прошлом

Отопительный сезон в Новосибирске начнётся 18 сентября — такой документ сегодня подписал мэр города Анатолий Локоть.







«Город готов к подаче тепла, исходя из этого я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — сообщил мэр.







Как уточнили в пресс-центре мэрии со ссылкой на прогноз синоптиков, с 18 сентября в Новосибирске начнётся резкое похолодание. С 19 сентября среднесуточная температура будет ниже +8 градусов.







В мэрии пояснили, что с 18 сентября энергетики начнут подавать тепло в больницы, детские сады и круглосуточные учреждения для детей, а с 20 сентября — в жилые дома, муниципальные учреждения, школы и учебные заведения.







«Если ваш дом не подключён вовремя или система отопления работает с перебоями, необходимо обращаться в управляющую компанию или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051. В экстренных случаях (парение на улице, провалы теплотрассы и т.д.) жители могут обратиться в диспетчерские службы теплосетевых организаций», — напомнили в мэрии.







В АО «СИБЭКО» уточнили, что открыли приём заявок на подключение отопления ещё 8 сентября. «На сегодняшний день среди уже получивших тепло абонентов — 65 детских садов, 9 школ и 23 лечебных учреждения», — сообщили в пресс-службе компании.





Также в «СИБЭКО» отметили, что после официального начала отопительного сезона рассчитывают подключить всех потребителей за 8 дней.





В прошлом году отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября, а закончился 10 мая.