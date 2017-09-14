Новая разметка на улице Петухова отрезала путь на работу сотням новосибирцев
Жительница Кировского района Новосибирска пожаловалась на новую дорожную разметку, из-за которой обострились заторы на улице Петухова.
Недавно дорожники обновили разметку на улице Петухова: вместо разрыва напротив дома
По её словам, теперь водителям приходится делать крюк через развязку в начале Советского шоссе — в районе усилились утренние и вечерние пробки.
«Кировский район и так весь в пробках, а теперь пробка ещё больше, так как те, кто выезжает с Петухова, 122, например, в сторону "Ленты" (Петухова, 73), не может этого сделать из-за двойной сплошной и вынужден выезжать сначала до перекрёстка Советское шоссе – Петухова, который и так очень загружен, производить разворот и только после ехать в сторону Петухова, 73. Это очень неудобно», — описала ситуацию Наталья.
По словам девушки, новую разметку она заметила пять дней назад, когда поехала из микрорайона «Матрёшкин двор» к родителям, живущим в доме
«Нам пришлось ехать до "Ленты" и там разворачиваться. Но в субботу-то ладно, пробки особой нет, а вот в будни — это что-то невероятное, особенно утром — это просто ужас. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем они такую разметку сделали. И самое интересное, что никто из жителей не участвовал в обсуждении того, что появится новая разметка», — пояснила жительница Кировского района.
НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, с чем связана смена дорожной разметки на Петухова.
В Новосибирске нередко случаются казусы с разметкой. Например, в августе дорожные рабочие нарисовали неровную линию на улице Пермской. Читатель НГС даже предположил, что дорожники обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. Впрочем, в мэрии эту версию опровергли. Кроме того, в последний месяц лета необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную линию прямо рядом со старой.
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Ольга Хмелевская
Фото Густаво Зырянова (1), фрагменты справочника 2ГИС (2–3)