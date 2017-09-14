Новая разметка на улице Петухова отрезала путь на работу сотням новосибирцев

Водителям стало сложнее выехать из Затулинского жилмассива 
Водителям стало сложнее выехать из Затулинского жилмассива 

Жительница Кировского района Новосибирска пожаловалась на новую дорожную разметку, из-за которой обострились заторы на улице Петухова.


Недавно дорожники обновили разметку на улице Петухова: вместо разрыва напротив дома № 79 появилась двойная сплошная линия. Это вылилось в неудобства для водителей, которые выезжают на магистраль со второстепенной дороги от домов № 120, 122, 122/3 на улице Петухова, рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Кировского района Наталья.


По её словам, теперь водителям приходится делать крюк через развязку в начале Советского шоссе — в районе усилились утренние и вечерние пробки.


«Кировский район и так весь в пробках, а теперь пробка ещё больше, так как те, кто выезжает с Петухова, 122, например, в сторону "Ленты" (Петухова, 73), не может этого сделать из-за двойной сплошной и вынужден выезжать сначала до перекрёстка Советское шоссе – Петухова, который и так очень загружен, производить разворот и только после ехать в сторону Петухова, 73. Это очень неудобно», — описала ситуацию Наталья.


Со старой разметкой жители Затулинки могли сразу поворачивать налево, на улицу Петухова
Со старой разметкой жители Затулинки могли сразу поворачивать налево, на улицу Петухова


Теперь водители могут развернуться только на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе
Теперь водители могут развернуться только на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе


По словам девушки, новую разметку она заметила пять дней назад, когда поехала из микрорайона «Матрёшкин двор» к родителям, живущим в доме № 122/1 на улице Петухова. Из-за двойной сплошной повернуть налево напротив дома № 79 не удалось. 


«Нам пришлось ехать до "Ленты" и там разворачиваться. Но в субботу-то ладно, пробки особой нет, а вот в будни — это что-то невероятное, особенно утром — это просто ужас. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем они такую разметку сделали. И самое интересное, что никто из жителей не участвовал в обсуждении того, что появится новая разметка», — пояснила жительница Кировского района.


НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, с чем связана смена дорожной разметки на Петухова.


В Новосибирске нередко случаются казусы с разметкой. Например, в августе дорожные рабочие нарисовали неровную линию на улице Пермской. Читатель НГС даже предположил, что дорожники обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. Впрочем, в мэрии эту версию опровергли. Кроме того, в последний месяц лета необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную линию прямо рядом со старой.

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