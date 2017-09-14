Новая разметка на улице Петухова отрезала путь на работу сотням новосибирцев

Водителям стало сложнее выехать из Затулинского жилмассива

Жительница Кировского района Новосибирска пожаловалась на новую дорожную разметку, из-за которой обострились заторы на улице Петухова.







Недавно дорожники обновили разметку на улице Петухова: вместо разрыва напротив дома № 79 появилась двойная сплошная линия. Это вылилось в неудобства для водителей, которые выезжают на магистраль со второстепенной дороги от домов № 120, 122, 122/3 на улице Петухова, рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Кировского района Наталья.





По её словам, теперь водителям приходится делать крюк через развязку в начале Советского шоссе — в районе усилились утренние и вечерние пробки.





«Кировский район и так весь в пробках, а теперь пробка ещё больше, так как те, кто выезжает с Петухова, 122, например, в сторону "Ленты" (Петухова, 73), не может этого сделать из-за двойной сплошной и вынужден выезжать сначала до перекрёстка Советское шоссе – Петухова, который и так очень загружен, производить разворот и только после ехать в сторону Петухова, 73. Это очень неудобно», — описала ситуацию Наталья.







Со старой разметкой жители Затулинки могли сразу поворачивать налево, на улицу Петухова





Теперь водители могут развернуться только на перекрёстке улицы Петухова и Советского шоссе





По словам девушки, новую разметку она заметила пять дней назад, когда поехала из микрорайона «Матрёшкин двор» к родителям, живущим в доме № 122/1 на улице Петухова. Из-за двойной сплошной повернуть налево напротив дома № 79 не удалось.





«Нам пришлось ехать до "Ленты" и там разворачиваться. Но в субботу-то ладно, пробки особой нет, а вот в будни — это что-то невероятное, особенно утром — это просто ужас. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем они такую разметку сделали. И самое интересное, что никто из жителей не участвовал в обсуждении того, что появится новая разметка», — пояснила жительница Кировского района.







НГС.НОВОСТИ направили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, с чем связана смена дорожной разметки на Петухова.





В Новосибирске нередко случаются казусы с разметкой. Например, в августе дорожные рабочие нарисовали неровную линию на улице Пермской. Читатель НГС даже предположил, что дорожники обвели КамАЗ, припаркованный у края проезжей части. Впрочем, в мэрии эту версию опровергли. Кроме того, в последний месяц лета необычная разметка появилась на улице Немировича-Данченко: там нанесли новую двойную сплошную линию прямо рядом со старой.