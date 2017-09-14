Воспитанники детского сада «Лебёдушка» замерзают без отопления
В детском саду
«Текущая ситуация с температурным режимом в детском саду печальная. Сегодня утром температура в игровой была 18 градусов, в спальне — 15 градусов. При том что термометр висит на уровне около полутора метров. А ведь дети играют на полу практически весь день. Мало того, что они ходят в колготках, тёплых штанах и кофтах, они ещё и спать так ложатся. В предыдущие годы такой ситуации не было», — написала в редакцию НГС.НОВОСТИ мать одного из воспитанников детсада.
В компании «СИБЭКО» объяснили, что сейчас образовательные и медицинские учреждения в Новосибирске подключают по заявкам.
«Заявки о досрочном подключении делают сами учреждения в виде письменного обращения на АО "СИБЭКО", филиал "Тепловые сети". При технической возможности осуществляется подключение объекта. Заявку от районной администрации в данном случае не нужна, ее подаёт сам абонент — потребитель тепловой энергии», — рассказали в компании.
По данным на утро 14 сентября, в Новосибирске отопление получили 65 детских садов, 9 школ и 23 медучреждения.
В детском саду
Подключать тепло по заявкам в городе начали в начале недели.
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Елена Громкова
Фото Юлии Шипициной