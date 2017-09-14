Из горящего на Лесоперевалке дома спасли мужчину и детей

Дом был охвачен огнём практически полностью 
Дом был охвачен огнём практически полностью 

В микрорайоне Лесоперевалка Ленинского района Новосибирска днём 14 сентября сгорел частный дом — из него успели спасти детей и мужчину. 


Пожар случился около 15:00 на улице Попова. Во дворе частного дома, по предварительной информации, загорелся гараж, а потом огонь перекинулся на дом. В это время в нём находились мужчина и двое детей, сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица пожара Виктория.


Со ссылкой на соседей девушка рассказала, что детей вывели из дома. Мужчина смог выйти сам, но получил ожоги. «Крыша дома сгорела полностью точно», — отметила Виктория. 


Информацию о том, что из дома спасли детей, корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердила председатель ТОС «Лесоперевалка» Людмила Куликова, тоже побывавшая на месте пожара. «Соседи сказали мне, что ребятишек вывели», — сказала она. Куликова отметила, что на улице было ветрено и хозяева соседних домов переживали, что огонь может перекинуться и на их жильё. 


В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что на тушение пожара выезжали шесть машин. Спасателям удалось не допустить распространение огня на соседние дома. 


«Хозяин дома был на месте в шоковом состоянии. Медики осмотрели его и увезли в больницу с отравлением угарным газом и подозрением на ожог верхних дыхательных путей», — пояснили в ведомстве. 


На минувшей неделе частный дом сгорел также в Заельцовском районе Новосибирска на улице Сухарной. Этот пожар тоже по счастливой случайности обошёлся без жертв. 

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