Противники абортов расставили сотню детских сапожек в Первомайском сквере

Ботинки — символ нерождённых детей для участников акции
Ботинки — символ нерождённых детей для участников акции

Днём 14 сентября в Первомайском сквере Новосибирска прошла акция против абортов — участники развернули плакаты о любви в семье и расставили детские сапожки и ботинки у фонтана. 


Акция проходила у фонтана в сквере с 15:00 — через час в палатках, по оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, было около 15 участников. Несколько человек стояли с плакатами «Храню семейный очаг», «Семья — это важно, семья — это сложно, но счастливо жить одному невозможно», а на плитке около фонтана были расставлены детские ботинки с воздушными шарами. За мероприятием присматривали полицейские. 


Больше половины пришедших — молодые люди
Больше половины пришедших — молодые люди


«[Хотим] обратить внимание общественности на то, что совершается огромное количество абортов в нашей стране и в нашем городе в частности, и области. Дети, которые не родились, они могли бы так же ходить по земле, радоваться солнцу и небу, но их убили абортом, к сожалению. Каждый третий ребёнок убивается с согласия собственных родителей», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор акции, директор общественной организации «Святость семьи» Зоя Журова.


По её словам, детские ботинки оставлены в память о нерождённых детях.


За участниками присматривали полицейские — конфликтов с прохожими не было
За участниками присматривали полицейские — конфликтов с прохожими не было


На вопрос, что делать женщине, которой приходится делать аборт по медицинским показаниям, организатор привела пример. «Я работала психологом в женской консультации, и был такой случай. Женщина пришла и говорит: "Я буду третий делать аборт". Я спрашиваю: "Что же так печально?". Она: "У меня порок сердца. Я с мужем поговорила, муж сказал, что такой ценой мне ребёнок этот не нужен". 


Получается, ценой жизни трёх детей она живёт. Будет ли у неё счастье вообще в этой жизни? Если она под нож пустила этих детей и сама живёт», — заключила Зоя Журова.


По официальной статистике минздрава, из тысячи женщин фертильного возраста только шесть делают аборт  
По официальной статистике минздрава, из тысячи женщин фертильного возраста только шесть делают аборт  


Осенью 2016 года жители Новосибирской области широко обсуждали тему запрета абортов. Всё началось с того, что патриарх Кирилл поставил свою подпись под петицией общественников об исключении абортов из списка услуг ОМС. 


Акушеры-гинекологи и специалисты кризисных центров рассказали НГС.НОВОСТИ, к чему приведет исключение абортов из системы ОМС — многие эксперты согласились, что «женщины пойдут криминалить».

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