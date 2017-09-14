Противники абортов расставили сотню детских сапожек в Первомайском сквере

Ботинки — символ нерождённых детей для участников акции

Днём 14 сентября в Первомайском сквере Новосибирска прошла акция против абортов — участники развернули плакаты о любви в семье и расставили детские сапожки и ботинки у фонтана.







Акция проходила у фонтана в сквере с 15:00 — через час в палатках, по оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, было около 15 участников. Несколько человек стояли с плакатами «Храню семейный очаг», «Семья — это важно, семья — это сложно, но счастливо жить одному невозможно», а на плитке около фонтана были расставлены детские ботинки с воздушными шарами. За мероприятием присматривали полицейские.





Больше половины пришедших — молодые люди





«[Хотим] обратить внимание общественности на то, что совершается огромное количество абортов в нашей стране и в нашем городе в частности, и области. Дети, которые не родились, они могли бы так же ходить по земле, радоваться солнцу и небу, но их убили абортом, к сожалению. Каждый третий ребёнок убивается с согласия собственных родителей», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор акции, директор общественной организации «Святость семьи» Зоя Журова.







По её словам, детские ботинки оставлены в память о нерождённых детях.







За участниками присматривали полицейские — конфликтов с прохожими не было





На вопрос, что делать женщине, которой приходится делать аборт по медицинским показаниям, организатор привела пример. «Я работала психологом в женской консультации, и был такой случай. Женщина пришла и говорит: "Я буду третий делать аборт". Я спрашиваю: "Что же так печально?". Она: "У меня порок сердца. Я с мужем поговорила, муж сказал, что такой ценой мне ребёнок этот не нужен".







Получается, ценой жизни трёх детей она живёт. Будет ли у неё счастье вообще в этой жизни? Если она под нож пустила этих детей и сама живёт», — заключила Зоя Журова.







По официальной статистике минздрава, из тысячи женщин фертильного возраста только шесть делают аборт





Осенью 2016 года жители Новосибирской области широко обсуждали тему запрета абортов. Всё началось с того, что патриарх Кирилл поставил свою подпись под петицией общественников об исключении абортов из списка услуг ОМС.







Акушеры-гинекологи и специалисты кризисных центров рассказали НГС.НОВОСТИ, к чему приведет исключение абортов из системы ОМС — многие эксперты согласились, что «женщины пойдут криминалить».

