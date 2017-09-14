Станцию метро «Площадь Ленина» закроют перед салютом в честь юбилея области

Метро «Площадь Ленина» закроют с 21:00 в день юбилея области

В субботу, 16 сентября, станцию новосибирского метро «Площадь Ленина» закроют на два часа из-за праздничных гуляний.







«16 сентября пройдут мероприятия, посвящённые 80-летию Новосибирской области. "Площадь Ленина" будет закрыта с 21 до 23 часов», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в метрополитене.







На 22:00 субботы запланирован праздничный салют — полную программу праздника НГС.НОВОСТИ публиковали ранее.





Уехать с праздника новосибирцы смогут на дополнительных автобусах — всего запланировано около 40 маршрутов. Весь день в субботу в связи с празднованием юбилея области перекроют весь центр Новосибирска — карту перекрытий можно посмотреть здесь.

