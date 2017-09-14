Фото: новая набережная Оби покрылась плиткой

В график рабочие пока укладываются
В график рабочие пока укладываются

На Михайловской набережной в Новосибирске продолжается масштабный ремонт: рабочие укладывают на променаде плитку и готовятся к высадке лип и яблонь. 


«На сегодняшний день все глобальные работы выполнены: установлены ливнёвки, ёмкости для высадки деревьев. Нам сейчас главное — до холодов полностью выложить плитку. Пока всё идёт по графику, поэтому мы ожидаем, что всё будет выполнено к 15 октября. По нормативу рабочие должны выкладывать 500 квадратных метров плитки в день, а сейчас они выкладывают 600», — рассказала НГС.НОВОСТИ начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.


По её словам, для набережной уже закуплены новые лавочки и фонари, выведена электрика. После 20 сентября рабочие должны начать высаживать деревья — 80 яблонь и 8 лип. 


Ремонтировать набережную начали 31 июля
Ремонтировать набережную начали 31 июля


Как сообщалось ранее, всего рабочим нужно будет уложить 15 тысяч кв. м плитки на променаде около Оби, закатать велодорожку в красный асфальт, сделать освещение, новые лестницы, восстановить газоны. Стоимость ремонта вместе с проектом — 140 млн рублей. Завершат благоустройство к середине октября.


Ремонт на Михайловской набережной в самом разгаре
Ремонт на Михайловской набережной в самом разгаре


Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года: в этом году приведут в порядок променад у Оби и площадку у сцены, а в следующем году отремонтируют средний променад. На все работы выделено 300 млн рублей. Также на набережной появится новая сцена, её поставят в следующем году.


Ранее Анна Терешкова рассказывала, что в следующем году ближе к улице Большевистской появится 65-метровое колесо обозрения. Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.


Дизайн-проект благоустройства разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А»
Дизайн-проект благоустройства разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А»


Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство
Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство


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