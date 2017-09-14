Улица Ленина станет пешеходной в новогодние праздники

Улица Ленина
Улица Ленина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что улица Ленина снова станет пешеходной уже на зимних каникулах — он пообещал учесть все недостатки, которые были летом. 


«Мы прерываемся. С наступлением холодов дальше, мне кажется, бессмысленно это делать. Но планируем вернуться к реализации проекта уже в зимние каникулы. Какие подходы будут, пока не готов еще говорить, потому что это тоже в стадии разработки находится», — пояснил мэр Анатолий Локоть. 


Впервые улица Ленина стала пешеходной 29 июля, а грядущие выходные будут последними перед перерывом до зимы.


Он отметил, что за лето, пока улица Ленина была пешеходной по выходным, стало понятно, что над проектом еще нужно работать.


«Есть ряд текущих проблем, связанных с утилизацией бытовых отходов, с организацией этих площадок. Все-таки, шум, звук громкий музыки – это мешает. Ну и поддержание, безусловно, правопорядка. Это проблемы, которые навскидку обозначились в ходе реализации проекта», — привел пример Локоть.


Чиновники предупредили жителей домов по Ленина о том, что в 2018 году улица тоже будет пешеходной. В свою очередь, жильцы оказались не согласны с этой идей и эмоционально раскритиковали её.

Прочтений: 2810
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено