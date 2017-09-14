Новосибирцы бросились ездить в маршрутках, где принимают банковские карты

В маршрутке № 65 поставили терминал для безналичной оплаты проезда
В маршрутке № 65 поставили терминал для безналичной оплаты проезда

В новосибирских маршрутках выросло число пассажиров после того, как в них появились терминалы безналичной оплаты.


Об этом рассказали представители компании «ПАТП 1118», которая 1 сентября поставила терминалы на маршрут № 10.


«Увеличение пассажиропотока произошло на 7,35 % за тот период, когда мы поставили [терминалы]», — сообщила советник генерального директора ООО «ПАТП 1118» Инна Мигунова.


Кроме того, по её словам, на безналичную оплату проезда в маршрутках № 10 уже перешли 20 % пассажиров. «Студенты и школьники начали активно пользоваться — у них скидка 50 %», — рассказала Инна Мигунова. Каждый пятый пассажир пользуется для оплаты проезда картами студентов и школьников, а также банковскими картами, уточнила представитель перевозчика. 


А с 13 сентября терминалы появились ещё в одной маршрутке перевозчика — теперь оплатить проезд картой могут и пассажиры маршрута № 65 «Микрорайон "Стрижи" – станция метро "Заельцовская"». До конца сентября «ПАТП 1118» планирует установить терминалы во всех машинах маршрута № 87 («посёлок Клюквенный – площадь Калинина»). 


С помощью новых терминалов в маршрутках можно рассчитаться едиными транспортными картами (ЕТК), банковскими картами с системой PayPass и смартфонами со специальным мобильным приложением. 

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