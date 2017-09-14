Новосибирцы бросились ездить в маршрутках, где принимают банковские карты
В новосибирских маршрутках выросло число пассажиров после того, как в них появились терминалы безналичной оплаты.
Об этом рассказали представители компании «ПАТП 1118», которая 1 сентября поставила терминалы на маршрут
«Увеличение пассажиропотока произошло на
Кроме того, по её словам, на безналичную оплату проезда в маршрутках
А с 13 сентября терминалы появились ещё в одной маршрутке перевозчика — теперь оплатить проезд картой могут и пассажиры маршрута
С помощью новых терминалов в маршрутках можно рассчитаться едиными транспортными картами (ЕТК), банковскими картами с системой PayPass и смартфонами со специальным мобильным приложением.
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Анна Богданова
Фото предоставлено ООО «ПАТП-1118»