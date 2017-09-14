Новосибирцам показали картины из погибших скрипок и виолончелей

В детства автор пробовал научиться играть на скрипке
В детства автор пробовал научиться играть на скрипке

Вчера, 13 сентября, в Городском центре изобразительных искусств открылась выставка художника Владимира Авдеева «60 осень». Автор показал необычную коллекцию под названием «Соло на погибшем инструменте».


Владимир Авдеев — член Союза художников России, член международной организации сценографов, театральных архитекторов и технологов. Основное направление работы художника — театр, Авдеев работает над оформлением театральных декораций, а также рисует и выполняет объёмные модели в технике ассамбляж. Композиции выполнены на деках музыкальных инструментов. 


Дека скрипки и гитара в технике ассамбляж
Дека скрипки и гитара в технике ассамбляж


Выставка «60 осень» приурочена к юбилею художника. Основная часть экспозиции — специальная авторская коллекция «Соло на погибшем инструменте», над которой Владимир Авдеев работал с 1990 года.


«Вообще, началось всё с детства. Меня пытались научить играть на скрипке, но из этого ничего не вышло. Однако любовь к музыкальным инструментам осталась. В 1989 году я работал над декорациями к спектаклю "Вишнёвый сад" по Чехову, и в пьесе был момент со звуком лопнувшей струны. Мы с коллегой решили изобразить такую декорацию, я загорелся поисками виолончели», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Авдеев.


С того момента и по сегодняшний день художник расписывает деки. В его коллекции помимо виолончели присутствуют и деки от скрипок, контрабасов, арф. Все композиции выполнены в технике ассамбляж, но присутствуют также и плоскостные работы, автор рисует музыкальные инструменты на холсте. 


На выставке представлены ещё и живописные работы автора
На выставке представлены ещё и живописные работы автора


«Всё моё творчество, композиции на тему совмещения времени и пространства я называю метафорическим реализмом», — объясняет художник.


Автор говорит, что работает в направлении метафорического реализма
Автор говорит, что работает в направлении метафорического реализма


Не так давно ещё один современный автор и член союза художников России представлял свою выставку, вдохновившись социальной сетью Instagram. Константин Скотников демонстрировал публике иллюстрации с Буратино в главной роли.

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