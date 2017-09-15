Война соседей: сибиряк остался без воды и туалета, потому что затопил квартиру этажом ниже

Иван Орловский при покупке жилья не ожидал, что в итоге квартира останется без коммуникаций

Новосибирец вынужден снимать жилье, потому что соседи обрезали все трубы, идущие в его квартиру.



22-летний студент Иван Орловский купил квартиру на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от типографии «Советская Сибирь». Однокомнатную квартиру площадью около 40 «квадратов» на первом этаже дома 1976 года постройки он взял в ипотеку, отдав за неё почти 2 млн рублей. Молодому человеку понравилось жильё по привлекательной цене относительно недалеко от метро. Похожие квартиры в том же районе стоили на 200–300 тысяч рублей дороже, но и площадь у них была меньше.



Сумма была снижена неспроста — уже потом владелец обнаружил, что в квартире не оказалось собственных труб холодной и горячей воды и канализации. Коммуникации проходили по потолку соседей снизу, живших в цоколе.



Поначалу Орловский не знал о проблеме — всё изменилось этим летом. Молодой человек закрыл квартиру на ключ и уехал на выходные в Татарск. Неожиданно раздался звонок от соседки снизу — ему сообщили, что с потолка течёт вода. Иван Орловский вернулся домой на ближайшем поезде и увидел, что потекла труба, на которой установлен водосчётчик. После этого и начался конфликт с соседями снизу.





Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев был построен больше 40 лет назад





«Трёшку» в цоколе дома под квартирой Ивана владелец купил еще 20 лет назад за 53 млн рублей (до деноминации 1998 года. — О.В.) и почти не жил в ней, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ вдова мужчины и мать нынешней хозяйки жилья Надежда Кузнецова.





Трубы, идущие по потолку в кухне и гостиной, доставляли немало неудобств — канализацию прорывало. В 2001 году хозяин квартиры получил предписание из управления жилищного хозяйства районной администрации. В документе, по словам Кузнецовой, было сказано, что трубы в квартире проложены с нарушением СНиПов — чиновники рекомендовали собственнику квартиры этажом выше проложить их у себя по полу. Прежние владельцы этим заниматься не стали — не было возможности, поэтому квартира с трубами у соседей досталась Орловскому, объясняет Кузнецова.



После очередного подтопления соседи снизу заявили Ивану Орловскому, что он должен перенести трубы к себе. Молодой человек не согласился: «Почему я должен тянуть трубы на 7-8 метров по всей квартире, если покупал квартиру без труб? Их не было».



Стороны не пришли к единому мнению, и Кузнецова решила просто обрезать трубы. Перед этим она обратилась к независимому эксперту, который также порекомендовал перенести трубы в квартиру выше.





«Я по-хорошему попросила Ваню провести трубы у себя, но он упорно отказывался. Тогда я приехала, вызвала слесаря и он обрезал трубы», — поделилась Надежда Кузнецова.





При этом управляющая компания составила акт, в котором говорилось, что трубы трогать нельзя, подчеркнул Орловский. Молодой человек к такому повороту событий был не готов. Он написал заявления в полицию, районную администрацию, мэрию, прокуратуру и заодно в госжилинспекцию (ГЖИ).





«В прокуратуре мне объяснили, что споры между физическими лицами вне их компетенции и решить его они не в силах. Со стороны ГЖИ приходил инспектор, он осмотрел обе квартиры и выдал предписание восстановить коммуникации [в прежнем виде] управляющей компании до 11 сентября», — рассказывает Иван.



Сотрудники управляющей компании попытались выполнить предписание, но тщетно — в «подвальную» квартиру их никто не пускает. Первый замдиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов заявил НГС.НОВОСТИ, что компания готова обратиться в суд, чтобы получить доступ в квартиру ради ремонта труб.



Жить в квартире без труб оказалось невозможно — Иван съехал и решил снимать другое жильё. В квартире на улице Сибиряков-Гвардейцев нельзя пользоваться даже унитазом — поток оттуда попадает в нижнюю квартиру. «На улицу выносить я не могу — по нормам это не годится», — добавил собеседник.



Надежда Кузнецова, в свою очередь, обратилась в районный суд. Женщина просит компенсировать траты на ремонт (ущерб от потопов она оценила в 125 тысяч рублей) и обязать Орловского протянуть трубы в своей квартире.





«Вот вам бы понравилось, если бы у вас канализация от соседей проходила по потолку в кухне? Сейчас мы не можем даже сделать ремонт — сверху течет вода, она попадает на проводку. А если будет замыкание?» — возмущается Кузнецова.



Сам Орловский рассчитывает на решение суда в свою пользу — он хочет добиться восстановления коммуникаций и просит компенсации затрат на аренду другого жилья. Также он хочет денег за стирку вещей в прачечной — свою одежду ему стирать негде.



Проложить трубы в квартире Ивана можно только изменив проект коммуникаций в доме. Для этого нужно получить согласие большинства собственников дома, к тому же проект может оказаться весьма дорогостоящим.



«К сожалению, такие истории время от времени случаются, — отметил первый замдиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов. — Нужно смотреть, что за недвижимость ты покупаешь. Если она переходит по наследству, то может считаться как наследство с обременениями. От него можно отказаться, но немногие так делают. В любом случае нужно помнить, что кроме прав у тебя есть и обязанности».





Споры между соседями — совсем не редкость, и часто стороны не могут прийти к компромиссу и занимаются самоуправством. Одна из подобных историй этим летом разыгралась и в Оби. Жители девятиэтажки на улице Калинина, 20 в один день попросту не смогли проехать к своему дому. Оказалось, что владелец соседнего земельного участка отгородился бетонным забором, объяснив это тем, что по плану земля — его личная территория. Жителей неожиданно появившийся забор решительно не устроил — ведь из-за него к девятиэтажке не смогут проехать ни пожарная машина, ни «скорая помощь», ни мусоровоз.