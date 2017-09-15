Война соседей: сибиряк остался без воды и туалета, потому что затопил квартиру этажом ниже

Иван Орловский при покупке жилья не ожидал, что в итоге квартира останется без коммуникаций 
Иван Орловский при покупке жилья не ожидал, что в итоге квартира останется без коммуникаций 

Новосибирец вынужден снимать жилье, потому что соседи обрезали все трубы, идущие в его квартиру.

22-летний студент Иван Орловский купил квартиру на улице Сибиряков-Гвардейцев недалеко от типографии «Советская Сибирь». Однокомнатную квартиру площадью около 40 «квадратов» на первом этаже дома 1976 года постройки он взял в ипотеку, отдав за неё почти 2 млн рублей. Молодому человеку понравилось жильё по привлекательной цене относительно недалеко от метро. Похожие квартиры в том же районе стоили на 200–300 тысяч рублей дороже, но и площадь у них была меньше. 


Сумма была снижена неспроста — уже потом владелец обнаружил, что в квартире не оказалось собственных труб холодной и горячей воды и канализации. Коммуникации проходили по потолку соседей снизу, живших в цоколе. 


Поначалу Орловский не знал о проблеме — всё изменилось этим летом. Молодой человек закрыл квартиру на ключ и уехал на выходные в Татарск. Неожиданно раздался звонок от соседки снизу — ему сообщили, что с потолка течёт вода. Иван Орловский вернулся домой на ближайшем поезде и увидел, что потекла труба, на которой установлен водосчётчик. После этого и начался конфликт с соседями снизу. 


Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев был построен больше 40 лет назад
Дом на улице Сибиряков-Гвардейцев был построен больше 40 лет назад


«Трёшку» в цоколе дома под квартирой Ивана владелец купил еще 20 лет назад за 53 млн рублей (до деноминации 1998 года. — О.В.) и почти не жил в ней, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ вдова мужчины и мать нынешней хозяйки жилья Надежда Кузнецова. 


Трубы, идущие по потолку в кухне и гостиной, доставляли немало неудобств — канализацию прорывало. В 2001 году хозяин квартиры получил предписание из управления жилищного хозяйства районной администрации. В документе, по словам Кузнецовой, было сказано, что трубы в квартире проложены с нарушением СНиПов — чиновники рекомендовали собственнику квартиры этажом выше проложить их у себя по полу. Прежние владельцы этим заниматься не стали — не было возможности, поэтому квартира с трубами у соседей досталась Орловскому, объясняет Кузнецова.


После очередного подтопления соседи снизу заявили Ивану Орловскому, что он должен перенести трубы к себе. Молодой человек не согласился: «Почему я должен тянуть трубы на 7-8 метров по всей квартире, если покупал квартиру без труб? Их не было».

Стороны не пришли к единому мнению, и Кузнецова решила просто обрезать трубы. Перед этим она обратилась к независимому эксперту, который также порекомендовал перенести трубы в квартиру выше. 


«Я по-хорошему попросила Ваню провести трубы у себя, но он упорно отказывался. Тогда я приехала, вызвала слесаря и он обрезал трубы», — поделилась Надежда Кузнецова. 


При этом управляющая компания составила акт, в котором говорилось, что трубы трогать нельзя, подчеркнул Орловский. Молодой человек к такому повороту событий был не готов. Он написал заявления в полицию, районную администрацию, мэрию, прокуратуру и заодно в госжилинспекцию (ГЖИ). 


«В прокуратуре мне объяснили, что споры между физическими лицами вне их компетенции и решить его они не в силах. Со стороны ГЖИ приходил инспектор, он осмотрел обе квартиры и выдал предписание восстановить коммуникации [в прежнем виде] управляющей компании до 11 сентября», — рассказывает Иван. 


Сотрудники управляющей компании попытались выполнить предписание, но тщетно — в «подвальную» квартиру их никто не пускает. Первый замдиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов заявил НГС.НОВОСТИ, что компания готова обратиться в суд, чтобы получить доступ в квартиру ради ремонта труб. 


Жить в квартире без труб оказалось невозможно — Иван съехал и решил снимать другое жильё. В квартире на улице Сибиряков-Гвардейцев нельзя пользоваться даже унитазом — поток оттуда попадает в нижнюю квартиру. «На улицу выносить я не могу — по нормам это не годится», — добавил собеседник. 


Надежда Кузнецова, в свою очередь, обратилась в районный суд. Женщина просит компенсировать траты на ремонт (ущерб от потопов она оценила в 125 тысяч рублей) и обязать Орловского протянуть трубы в своей квартире. 


«Вот вам бы понравилось, если бы у вас канализация от соседей проходила по потолку в кухне? Сейчас мы не можем даже сделать ремонт — сверху течет вода, она попадает на проводку. А если будет замыкание?» — возмущается Кузнецова. 


Сам Орловский рассчитывает на решение суда в свою пользу — он хочет добиться восстановления коммуникаций и просит компенсации затрат на аренду другого жилья. Также он хочет денег за стирку вещей в прачечной — свою одежду ему стирать негде. 


Проложить трубы в квартире Ивана можно только изменив проект коммуникаций в доме. Для этого нужно получить согласие большинства собственников дома, к тому же проект может оказаться весьма дорогостоящим. 


«К сожалению, такие истории время от времени случаются, — отметил первый замдиректора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов. — Нужно смотреть, что за недвижимость ты покупаешь. Если она переходит по наследству, то может считаться как наследство с обременениями. От него можно отказаться, но немногие так делают. В любом случае нужно помнить, что кроме прав у тебя есть и обязанности».


Споры между соседями — совсем не редкость, и часто стороны не могут прийти к компромиссу и занимаются самоуправством. Одна из подобных историй этим летом разыгралась и в Оби. Жители девятиэтажки на улице Калинина, 20 в один день попросту не смогли проехать к своему дому. Оказалось, что владелец соседнего земельного участка отгородился бетонным забором, объяснив это тем, что по плану земля — его личная территория. Жителей неожиданно появившийся забор решительно не устроил — ведь из-за него к девятиэтажке не смогут проехать ни пожарная машина, ни «скорая помощь», ни мусоровоз.

Прочтений: 4973
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (49)49
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено