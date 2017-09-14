Нагулялись и по домам: после юбилея области новосибирцев развезут дополнительные автобусы

После праздников для новосибирцев подготовили четыре десятка маршрутов

16 сентября после празднования 80-летия Новосибирской области введут дополнительные автобусы.







Всего будет действовать около 40 маршрутов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В 21:50 транспорт будет ожидать пассажиров на следующих площадках:







Речной вокзал







Автобусы:



– № 8 — станция метро «Речной вокзал» – Цветной проезд;



– № 21 — станция метро «Речной вокзал» – УМ-3;



– № 54 — станция метро «Речной вокзал» – улица Твардовского.







Автовокзал







Автобусы:



– № 8 — автовокзал – Цветной проезд;



– № 13 — автовокзал – Ключ-Камышенское Плато;



– № 21 — автовокзал – УМ-3;



– № 32 — автовокзал – Ключ-Камышенское Плато;



– № 36 — автовокзал – улица Белоусова.





Дом Ленина







Автобусы:



– № 18 — Дом Ленина – Ключ-Камышенское Плато;



– № 97 — Дом Ленина – улица Татьяны Снежиной.





Троллейбусы:



– № 5 — Дом Ленина – улица Ленинградская;

– № 7 — Дом Ленина – Станиславский жилмассив;



– № 8 — Дом Ленина – Затулинский жилмассив;



– № 10 — Дом Ленина – Сад Дзержинского.







Пересечение улицы Фрунзе и Красного проспекта







Троллейбусы:



– № 5 — до остановки «Городской аэропорт»;



– № 13 — до остановки «Ул. Учительская»;

– № 23 — до остановки«Сад Дзержинского» (пересечение улицы Гоголя и Красного проспекта);

– № 36 — до остановки «Ул. Лазурная».





Площадь Калинина







Автобусы:



– № 14 — площадь Калинина – посёлок Северный;



– № 15 — площадь Калинина – микрорайон «Стрижи»;



– № 27 — площадь Калинина – Пашино;



– № 30 — площадь Калинина – улица Татьяны Снежиной;



– № 34 — площадь Калинина – улица Тюленина.







Вокзал «Новосибирск-Главный»







Автобус:



– № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» – посёлок Северный.







Троллейбус:



– № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад Дзержинского.







Площадь Карла Маркса







Автобусы:



– № 16 — площадь Карла Маркса – Затон;



– № 29 — площадь Карла Маркса – Юго-Западный жилмассив;



– № 43 — площадь Карла Маркса – Белые росы;



– № 57 — площадь Карла Маркса – Чистая Слобода;



– № 60 — площадь Карла Маркса (магазин «Кристалл») – Затулинский жилмассив.







Троллейбусы:



– № 7 — площадь Карла Маркса – Станиславский жилмассив;



– № 8 — площадь Карла Маркса (магазин «Кристалл») – Затулинский жилмассив;



– № 29 — площадь Карла Маркса – Северо-Чемской жилмассив.







Станция метро «Студенческая»







Автобусы:



– № 45 — станция метро «Студенческая» – Чемской бор.







Остановка «ТЭЦ-2»







Трамваи:



– № 9 — ТЭЦ-2 – Молкомбинат;



– № 15 — Юго-Западный жилмассив – Бугринская роща;



– № 18 — Юго-Западный жилмассив – улица Петухова.







Оперный театр







Трамвай:



– № 13 — Оперный театр – Гусинобродское шоссе.







Улица Писарева







Трамвай:



– № 13 — улица Писарева – Гусинобродское шоссе.







Остановка «Улица Восход»







Троллейбусы:



– № 7 — улица Восход – Станиславский жилмассив;



– № 7 — улица Восход – Автопарк.







Улица Зыряновская







Трамвай:



– № 13 — Гусинобродское шоссе – улица Писарева.







Весь день в субботу в связи с празднованием юбилея области перекроют весь центр Новосибирска — карту перекрытий можно посмотреть здесь. Также НГС публиковал полную программу праздника.