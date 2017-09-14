Нагулялись и по домам: после юбилея области новосибирцев развезут дополнительные автобусы
16 сентября после празднования 80-летия Новосибирской области введут дополнительные автобусы.
Всего будет действовать около 40 маршрутов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В 21:50 транспорт будет ожидать пассажиров на следующих площадках:
Речной вокзал
Автобусы:
– № 8 — станция метро «Речной вокзал» – Цветной проезд;
– № 21 — станция метро «Речной вокзал» – УМ-3;
– № 54 — станция метро «Речной вокзал» – улица Твардовского.
Автовокзал
Автобусы:
– № 8 — автовокзал – Цветной проезд;
– № 13 — автовокзал – Ключ-Камышенское Плато;
– № 21 — автовокзал – УМ-3;
– № 32 — автовокзал – Ключ-Камышенское Плато;
– № 36 — автовокзал – улица Белоусова.
Дом Ленина
Автобусы:
– № 18 — Дом Ленина – Ключ-Камышенское Плато;
– № 97 — Дом Ленина – улица Татьяны Снежиной.
Троллейбусы:
– № 5 — Дом Ленина – улица Ленинградская;
– № 7 — Дом Ленина – Станиславский жилмассив;
– № 8 — Дом Ленина – Затулинский жилмассив;
– № 10 — Дом Ленина – Сад Дзержинского.
Пересечение улицы Фрунзе и Красного проспекта
Троллейбусы:
– № 5 — до остановки «Городской аэропорт»;
– № 13 — до остановки «Ул. Учительская»;
– № 23 — до остановки«Сад Дзержинского» (пересечение улицы Гоголя и Красного проспекта);
– № 36 — до остановки «Ул. Лазурная».
Площадь Калинина
Автобусы:
– № 14 — площадь Калинина – посёлок Северный;
– № 15 — площадь Калинина – микрорайон «Стрижи»;
– № 27 — площадь Калинина – Пашино;
– № 30 — площадь Калинина – улица Татьяны Снежиной;
– № 34 — площадь Калинина – улица Тюленина.
Вокзал «Новосибирск-Главный»
Автобус:
– № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» – посёлок Северный.
Троллейбус:
– № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад Дзержинского.
Площадь Карла Маркса
Автобусы:
– № 16 — площадь Карла Маркса – Затон;
– № 29 — площадь Карла Маркса – Юго-Западный жилмассив;
– № 43 — площадь Карла Маркса – Белые росы;
– № 57 — площадь Карла Маркса – Чистая Слобода;
– № 60 — площадь Карла Маркса (магазин «Кристалл») – Затулинский жилмассив.
Троллейбусы:
– № 7 — площадь Карла Маркса – Станиславский жилмассив;
– № 8 — площадь Карла Маркса (магазин «Кристалл») – Затулинский жилмассив;
– № 29 — площадь Карла Маркса – Северо-Чемской жилмассив.
Станция метро «Студенческая»
Автобусы:
– № 45 — станция метро «Студенческая» – Чемской бор.
Остановка «ТЭЦ-2»
Трамваи:
– № 9 — ТЭЦ-2 – Молкомбинат;
– № 15 — Юго-Западный жилмассив – Бугринская роща;
– № 18 — Юго-Западный жилмассив – улица Петухова.
Оперный театр
Трамвай:
– № 13 — Оперный театр – Гусинобродское шоссе.
Улица Писарева
Трамвай:
– № 13 — улица Писарева – Гусинобродское шоссе.
Остановка «Улица Восход»
Троллейбусы:
– № 7 — улица Восход – Станиславский жилмассив;
– № 7 — улица Восход – Автопарк.
Улица Зыряновская
Трамвай:
– № 13 — Гусинобродское шоссе – улица Писарева.
Весь день в субботу в связи с празднованием юбилея области перекроют весь центр Новосибирска — карту перекрытий можно посмотреть здесь. Также НГС публиковал полную программу праздника.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой