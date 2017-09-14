Нагулялись и по домам: после юбилея области новосибирцев развезут дополнительные автобусы

После праздников для новосибирцев подготовили четыре десятка маршрутов
После праздников для новосибирцев подготовили четыре десятка маршрутов

16 сентября после празднования 80-летия Новосибирской области введут дополнительные автобусы.


Всего будет действовать около 40 маршрутов, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска. В 21:50 транспорт будет ожидать пассажиров на следующих площадках:


Речной вокзал


Автобусы:

– № 8 — станция метро «Речной вокзал» – Цветной проезд;

– № 21 — станция метро «Речной вокзал» – УМ-3;

– № 54 — станция метро «Речной вокзал» – улица Твардовского.


Автовокзал


Автобусы:

– № 8 — автовокзал – Цветной проезд;

– № 13 — автовокзал – Ключ-Камышенское Плато;

– № 21 — автовокзал – УМ-3;

– № 32 — автовокзал – Ключ-Камышенское Плато;

– № 36 — автовокзал – улица Белоусова. 


Дом Ленина


Автобусы:

– № 18 — Дом Ленина – Ключ-Камышенское Плато;

– № 97 — Дом Ленина – улица Татьяны Снежиной. 


Троллейбусы:

– № 5 — Дом Ленина – улица Ленинградская;

– № 7 — Дом Ленина – Станиславский жилмассив;

– № 8 — Дом Ленина – Затулинский жилмассив;

– № 10 — Дом Ленина – Сад Дзержинского.


Пересечение улицы Фрунзе и Красного проспекта


Троллейбусы:

– № 5 — до остановки «Городской аэропорт»;

– № 13 — до остановки «Ул. Учительская»;

– № 23 — до остановки«Сад Дзержинского» (пересечение улицы Гоголя и Красного проспекта);

– № 36 — до остановки «Ул. Лазурная».


Площадь Калинина


Автобусы:

– № 14 — площадь Калинина – посёлок Северный;

– № 15 — площадь  Калинина – микрорайон «Стрижи»;

– № 27 — площадь Калинина –  Пашино;

– № 30 — площадь Калинина – улица Татьяны Снежиной;

– № 34 — площадь Калинина – улица Тюленина.


Вокзал «Новосибирск-Главный»


Автобус:

– № 3 — Вокзал «Новосибирск-Главный» – посёлок Северный.


Троллейбус:

– № 23 — Вокзал «Новосибирск-Главный» – Сад Дзержинского.


Площадь Карла Маркса


Автобусы:

– № 16 — площадь Карла Маркса – Затон;

– № 29 — площадь Карла Маркса – Юго-Западный жилмассив;

– № 43 — площадь Карла Маркса – Белые росы;

– № 57 — площадь Карла Маркса – Чистая Слобода;

– № 60 — площадь Карла Маркса (магазин «Кристалл») – Затулинский жилмассив.


Троллейбусы:

– № 7 — площадь Карла Маркса – Станиславский жилмассив;

– № 8 — площадь Карла Маркса (магазин «Кристалл») – Затулинский жилмассив;

– № 29 — площадь Карла Маркса – Северо-Чемской жилмассив.


Станция метро «Студенческая»


Автобусы:

– № 45 — станция метро «Студенческая» – Чемской бор.


Остановка «ТЭЦ-2»


Трамваи:

– № 9 — ТЭЦ-2 – Молкомбинат;

– № 15 — Юго-Западный жилмассив – Бугринская роща;

– № 18 — Юго-Западный жилмассив – улица Петухова.


Оперный театр


Трамвай:

– № 13 — Оперный театр – Гусинобродское шоссе.


Улица Писарева


Трамвай:

– № 13 — улица Писарева – Гусинобродское шоссе.


Остановка «Улица Восход»


Троллейбусы:

– № 7 — улица Восход – Станиславский жилмассив;

– № 7 — улица Восход – Автопарк.


Улица Зыряновская


Трамвай:

– № 13 — Гусинобродское шоссе – улица Писарева.


Весь день в субботу в связи с празднованием юбилея области перекроют весь центр Новосибирска — карту перекрытий можно посмотреть здесь. Также НГС публиковал полную программу праздника.

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