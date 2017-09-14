Никакой политики: мэрия покрасит новые трамваи в ярко-красный цвет

Первые трамваи «БКМ-Сибирь» были частично выкрашены в вишнёвый цвет
Первые трамваи «БКМ-Сибирь» были частично выкрашены в вишнёвый цвет

Трамваи, которые ремонтирует совместное российское-белорусское предприятие «БКМ-Сибирь», поменяют оттенок — власти города решили, что они должны быть ярко-красного цвета. 


«Это творческий процесс. Я, конечно, дальтонизмом не страдаю, отличаю цвета, но не настолько силен в оттенках. Тем не менее мы так посчитали, что нужно вернуться к традиционной расцветке, — объяснил сегодня, 14 сентября, решение мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Политического смысла здесь нет, экономика никак не пострадает».


По словам генерального директора «БКМ-Сибирь» Александра Евдокимова, в красной гамме будут все трамваи, которые поступят на реконструкцию. «Цвет маленько изменится. Следующие будут ярче, то есть на два тона покраснее, можно так сказать», — уточнил он. Все предыдущие трамваи, которые произвело предприятие, были выкрашены в цвет, близкий к вишнёвому. 


До конца года «БКМ-Сибирь» отремонтирует еще 12 трамваев. «Выделены бюджетные средства города Новосибирска, 100 миллионов, на закупку этих трамваев. И 100 миллионов предполагается, что примет решение Законодательное собрание выделить. Эти 200 миллионов будут направлены на создание этих трамваев», — сообщил Анатолий Локоть. 


Первый белорусский трамвай, на реконструкцию которого власти потратили 18 млн рублей, вышел на линию в июне на маршрут до «Чистой Слободы». 

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