Герои репортажей НГС получили награду от президента России
Днём 14 сентября в большом зале правительства Новосибирской области наградили 50 человек, отмеченных указами президента России Владимира Путина, — среди них оказались герои публикаций НГС Анжелла Фурсова и Артём Самелик.
Героиня репортажа НГС.НОВОСТИ, врач-офтальмолог Анжелла Фурсова получила награду «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу». Ей присвоено звание заслуженного врача России.
Ранее главный окулист НСО, которая заведует самым мощным по числу больных и операций отделением в Новосибирской областной больнице, рассказала в интервью о главных бедах жителей от 0 до 100 лет и о том, почему врачи должны выглядеть красиво.
Охранник Артём Самелик сегодня получил медаль «За отвагу», хотя указ Владимира Путина об этом вышел в середине августа.
Самелик задержал грабителя, который пришел с карабином в ювелирный салон — охранник схватился за ствол «Сайги» и защитил девушку. Сам он был ранен и долго пролежал в больнице, а потом вернулся к работе охранника.
«За выполнение служебного и гражданского долга награждён медалью за отвагу Самелик Артём Сергеевич», — объявил ведущий церемонии в областном правительстве. Зал долго аплодировал Артёму. Медаль Самелику вручил губернатор Владимир Городецкий.
Также награды от президента и губернатора НСО получили чиновники, директора, слесарь, машинист, тракторист, учитель, инженер и медики, живущие в Новосибирской области.
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Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой (1), Александра Ощепкова (2-3), предосатвлено Артёмом Самеликом (4)