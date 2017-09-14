Герои репортажей НГС получили награду от президента России

Анжелла Фурсова получила награду от президента. Фото Ольги Бурлаковой
Анжелла Фурсова получила награду от президента. Фото Ольги Бурлаковой

Днём 14 сентября в большом зале правительства Новосибирской области наградили 50 человек, отмеченных указами президента России Владимира Путина, — среди них оказались герои публикаций НГС  Анжелла Фурсова и Артём Самелик.


Героиня репортажа НГС.НОВОСТИ, врач-офтальмолог Анжелла Фурсова получила награду «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу». Ей присвоено звание заслуженного врача России.

  

Ранее главный окулист НСО, которая заведует самым мощным по числу больных и операций отделением в Новосибирской областной больнице, рассказала в интервью о главных бедах жителей от 0 до 100 лет и о том, почему врачи должны выглядеть красиво


Анжелла Фурсова получила награду в областном правительстве
Анжелла Фурсова получила награду в областном правительстве


Охранник Артём Самелик сегодня получил медаль «За отвагу», хотя указ Владимира Путина об этом вышел в середине августа. 


Самелик задержал грабителя, который пришел с карабином в ювелирный салон — охранник схватился за ствол «Сайги» и защитил девушку. Сам он был ранен и долго пролежал в больнице, а потом вернулся к работе охранника.


Губернатор Владимир Городецкий и Артём Самелик с медалью «За отвагу»
Губернатор Владимир Городецкий и Артём Самелик с медалью «За отвагу»


«За выполнение служебного и гражданского долга награждён медалью за отвагу Самелик Артём Сергеевич», — объявил ведущий церемонии в областном правительстве. Зал долго аплодировал Артёму. Медаль Самелику вручил губернатор Владимир Городецкий. 


Артём Самелик спас девушку от преступника. Фото предоставлено Артёмом Самеликом
Артём Самелик спас девушку от преступника. Фото предоставлено Артёмом Самеликом


Также награды от президента и губернатора НСО получили чиновники, директора, слесарь, машинист, тракторист, учитель, инженер и медики, живущие в Новосибирской области. 

Прочтений: 3447
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено