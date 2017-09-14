Герои репортажей НГС получили награду от президента России

Анжелла Фурсова получила награду от президента. Фото Ольги Бурлаковой

Днём 14 сентября в большом зале правительства Новосибирской области наградили 50 человек, отмеченных указами президента России Владимира Путина, — среди них оказались герои публикаций НГС Анжелла Фурсова и Артём Самелик.





Героиня репортажа НГС.НОВОСТИ, врач-офтальмолог Анжелла Фурсова получила награду «за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу». Ей присвоено звание заслуженного врача России.







Ранее главный окулист НСО, которая заведует самым мощным по числу больных и операций отделением в Новосибирской областной больнице, рассказала в интервью о главных бедах жителей от 0 до 100 лет и о том, почему врачи должны выглядеть красиво.







Анжелла Фурсова получила награду в областном правительстве





Охранник Артём Самелик сегодня получил медаль «За отвагу», хотя указ Владимира Путина об этом вышел в середине августа.





Самелик задержал грабителя, который пришел с карабином в ювелирный салон — охранник схватился за ствол «Сайги» и защитил девушку. Сам он был ранен и долго пролежал в больнице, а потом вернулся к работе охранника.





Губернатор Владимир Городецкий и Артём Самелик с медалью «За отвагу»





«За выполнение служебного и гражданского долга награждён медалью за отвагу Самелик Артём Сергеевич», — объявил ведущий церемонии в областном правительстве. Зал долго аплодировал Артёму. Медаль Самелику вручил губернатор Владимир Городецкий.





Артём Самелик спас девушку от преступника. Фото предоставлено Артёмом Самеликом





Также награды от президента и губернатора НСО получили чиновники, директора, слесарь, машинист, тракторист, учитель, инженер и медики, живущие в Новосибирской области.

