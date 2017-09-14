Худрук ДКЖ погибла под тепловозом на тёмной станции

Элина Челяева

В Новосибирске погибла художественный руководитель ДКЖ 51-летняя Элина Челяева — она попала под поезд вечером 8 сентября.





То, что Челяева работала в ДКЖ, корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в организации. В тот вечер женщина возвращалась домой от знакомых, добавили сотрудники ДКЖ.







В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что сейчас следователи проводят проверку по факту гибели женщины на станции Инструментальный завод.







Родственники погибшей ищут очевидцев. Им известно, что женщина села вечером 8 сентября в электричку на станции Новосибирск-Главный и поехала в Первомайский район.







«Она ехала в пятницу на последней электричке, по непонятным причинам сошла с электрички на станции Инструментальный завод в безлюдном тёмном месте. Позже, проходя по встречным путям, попала под тепловоз. Как говорил следователь, машинист увидел ее в последний момент. И она то ли в колее замешкалась, может быть, была оглушена», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ близкий родственник погибшей.







Элина Челяева должна была ехать до станции Сибирская в Первомайском районе Новосибирска, но родственники не знают, почему она сошла на Инструментальном заводе. «Вечером у неё сел телефон. Обычно она предупреждала мужа или дочь, говорила: встречайте меня на такой-то электричке, они приезжали, встречали её на машине», — добавила родственница погибшей.







Всех, кто видел Элину Челяеву вечером 8 сентября, просят обращаться в Следственный комитет по телефону 346-00-05.







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