Самая красивая жена России поделилась кровью в Новосибирске
Днём 14 сентября сибирячка Анна Шпикельман, официально признанная самой красивой мамой и женой России, сдала кровь для национального регистра доноров костного мозга.
Анна Шпикельман выиграла конкурс красоты для замужних женщин и мам «Миссис Россия Мира 2017» (Mrs.World. Russia) в начале июня 2017 года, а в декабре поедет на мировой финал конкурса.
Сегодня Анна Шпикельман сдавала кровь для регистра впервые. Акция проходит накануне Всемирного дня донора костного мозга, который отмечается 16 сентября.
«Если у меня есть возможность помочь, спасти чью-то жизнь, чтобы у кого-то появилась надежда, и без какого-то особого труда — почему нет? Меня заинтересовал проект, и я решила принять участие. Это осознанное решение, потому что речь идёт о человеческих жизнях. И я понимаю, какая ответственность на мне. Если мой костный мозг подойдёт кому-то, то у меня есть определённые обязательства [им поделиться]», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Шпикельман.
Завтра кровь для регистра доноров костного мозга будут сдавать врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске.
В благотворительном фонде «Русфонд» напомнили, что войти в регистр и стать потенциальным донором можно, сдав кровь на типирование — определение генотипа.
Впервые житель Новосибирска спас человека своими стволовыми клетками год назад. Первым донором стал 32-летний Андрей Тихов — его клетки понадобились ребёнку, больному раком крови (пациент находился в Санкт-Петербурге). В Новосибирском центре крови напомнили, что несколько лет назад наш город вошёл в общероссийский регистр стволовых клеток — единую базу доноров.
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Мария Морсина
Фото предоставлено «Русфондом» (1), Александра Ощепкова (2-5)