Самая красивая жена России поделилась кровью в Новосибирске

Анна Шпикельман
Анна Шпикельман

Днём 14 сентября сибирячка Анна Шпикельман, официально признанная самой красивой мамой и женой России, сдала кровь для национального регистра доноров костного мозга.


Анна Шпикельман выиграла конкурс красоты для замужних женщин и мам «Миссис Россия Мира 2017» (Mrs.World. Russia) в начале июня 2017 года, а в декабре поедет на мировой финал конкурса. 


Сегодня Анна Шпикельман сдавала кровь для регистра впервые. Акция проходит накануне Всемирного дня донора костного мозга, который отмечается 16 сентября. 


Анна Шпикельман решила стать донором костного мозга
Анна Шпикельман решила стать донором костного мозга


«Если у меня есть возможность помочь, спасти чью-то жизнь, чтобы у кого-то появилась надежда, и без какого-то особого труда — почему нет? Меня заинтересовал проект, и я решила принять участие. Это осознанное решение, потому что речь идёт о человеческих жизнях. И я понимаю, какая ответственность на мне. Если мой костный мозг подойдёт кому-то, то у меня есть определённые обязательства [им поделиться]», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Анна Шпикельман.


Анна Шпикельман прославилась в июне 2017 года, когда одержала победу в конкурсе красоты для замужних женщин и мама «Миссис Россия Мира-2017»
Анна Шпикельман прославилась в июне 2017 года, когда одержала победу в конкурсе красоты для замужних женщин и мама «Миссис Россия Мира-2017»


Завтра кровь для регистра доноров костного мозга будут сдавать врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске. 


Анна Шпикельман надеется, что её костный мозг подойдёт нуждающимся в помощи
Анна Шпикельман надеется, что её костный мозг подойдёт нуждающимся в помощи


В благотворительном фонде «Русфонд» напомнили, что войти в регистр и стать потенциальным донором можно, сдав кровь на типирование — определение генотипа.


Сдавших кровь новосибирцев включают в национальный регистр доноров костного мозга 
Сдавших кровь новосибирцев включают в национальный регистр доноров костного мозга 


Впервые житель Новосибирска спас человека своими стволовыми клетками год назад. Первым донором стал 32-летний Андрей Тихов — его клетки понадобились ребёнку, больному раком крови (пациент находился в Санкт-Петербурге). В Новосибирском центре крови напомнили, что несколько лет назад наш город вошёл в общероссийский регистр стволовых клеток — единую базу доноров.  

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