Молодой шофёр ушёл от друзей с крупной суммой денег и пропал





Александр Бобровский

Полиция и родственники разыскивают 22-летнего Александра Бобровского, который 11 сентября вышел от друзей с улицы Маяковского и исчез.





Молодой человек заходил к друзьям в первой половине дня, в 12 часов ушел от них, последний раз он отвечал на звонки в 13:57 — разговаривал с племянником по телефону. Вечером того же дня с родственниками Александра связалась девушка, которая рассказала, что нашла телефон молодого человека в районе Восхода.





«Я забрал телефон и давай всех друзей обзванивать. По цепочке восстановил, у кого он был. Со слов друзей, он сказал: "я поехал встречаться с братом", то есть со мной. Они там знали, что у него были с собой деньги, тысяч 40-60, он должен был мне долг отдать», — рассказал НГС.НОВОСТИ брат пропавшего Евгений Бобровский.





Евгений подчеркнул, что в тот день он действительно должен был встретиться с братом, однако, точное место встречи они не обговаривали, поэтому Александр не мог поехать к нему. В полицию Евгений обратился на следующее утро после пропажи.







Родственники считают, что в словах друзей Александра слишком много запутанного. К примеру, непонятна ситуация с перепиской в соцсети. Со страницы Александра кто-то писал его девушке Алёне о том, что молодой человек попал в аварию.





«Со страницы брата переписка удалена. Мне девушка скрин скинула. Там Тимур (друг Александра — НГС.НОВОСТИ) якобы писал — а следователю он сказал, что это Саша сам писал лично, от его имени. Но зачем?»— подчёркивает Евгений.





Евгений подчёркивает, что брат не мог просто так пропасть — он очень ответственный, часто связывался с родственниками, активно занимался спортом, не пил, а год назад бросил курить. Александр работает шофёром, занимается частными грузоперевозками.





В ориентировке на Александра Бобровского сообщается, что мужчина был одет в синюю клетчатую олимпийку с капюшоном, черные спортивные штаны, черные кроссовки, при себе имелась черная кожаная сумка (через плечо). Также с собой имел все документы, ключи. Из особых примет - отсутствие переднего зуба.





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