Улицу Советскую возле офиса «СИБЭКО» раскопают на две недели

 Сегодня, 14 сентября, в Новосибирске на улице Советской сузили на одну полосу.


Работы на улцие Советской закончатся только в конце сентября
Работы на улцие Советской закончатся только в конце сентября


«Проезжая часть сужена на три метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 30 сентября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Ремонт начался недалеко от остановки «Сибревкома» и одного из офисов «СИБЭКО» в бизнес-центре «Кронос» на Советской, 5. В этом здании, по данным 2ГИС, находится центр по работе с клиентами компании.


Улицу Советскую возле офиса «СИБЭКО» раскопают на две недели


Несколько дней назад из-за ремонта теплотрассы начался ремонт на Автогенной — там проезд перекрыли полностью.

Прочтений: 1081
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено