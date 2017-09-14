Улицу Советскую возле офиса «СИБЭКО» раскопают на две недели

Сегодня, 14 сентября, в Новосибирске на улице Советской сузили на одну полосу.





Работы на улцие Советской закончатся только в конце сентября





«Проезжая часть сужена на три метра. Это связано с проведением АО "СИБЭКО" аварийных работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 30 сентября», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.







Ремонт начался недалеко от остановки «Сибревкома» и одного из офисов «СИБЭКО» в бизнес-центре «Кронос» на Советской, 5. В этом здании, по данным 2ГИС, находится центр по работе с клиентами компании.











Несколько дней назад из-за ремонта теплотрассы начался ремонт на Автогенной — там проезд перекрыли полностью.