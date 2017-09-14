В сквере в центре Новосибирска открылось кафе c бабаганушем и компотэ

Кафе «Кука» начало работать вчера вечером, 13 сентября, в центре Новосибирска — на первом этаже офисного здания «Ростелекома» на Орджоникидзе, 18. Это первое заведение общественного питания, открытое в этом здании с тех пор, как его владелец начал сдавать здесь помещения в аренду.


Набор закусок мезе за 250 рублей
Набор закусок мезе за 250 рублей


Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор и совладелец заведения Мария Дерешева, основа меню — блюда ближневосточной и греческой кухонь. 


«Мы хотели сделать место с вкусной уличной едой, которой в Новосибирске пока почти нет», — пояснила Дерешева. По её словам, кухню в заведении ставил известный новосибирский шеф-повар Николай Ильин.


В зале кафе около 60 посадочных мест
В зале кафе около 60 посадочных мест


Меню «Куки» состоит из трёх основных разделов: пита, гирос и «кукины штуки». В пите, пустотелой пресной лепешке, подаются сочетания овощей, сыра и мяса от 140 рублей за порцию. Гирос — лепешку, в которую заворачивается начинка — в «Куке» делают с курицей (190 рублей), кебабом (250 рублей), греческими шашлычками из свинины сувлаки (290 рублей). «Кукины штуки» представляют собой салаты, овощную пасту бабагануш (160 рублей), хумус (160 рублей), а также ассорти закусок мезе (250 рублей).


Хумус с фалафелем за 160 рублей
Хумус с фалафелем за 160 рублей


Из напитков в заведении есть стандартные позиции кофе, включая кофе по-восточному в джезве, а также компотэ за 49 рублей.


Окна заведения выходят на сквер на улице Орджоникидзе
Окна заведения выходят на сквер на улице Орджоникидзе


В зале порядка 60 посадочных мест с большим количеством электрических розеток. 


«Кука» — не первая попытка приучить новосибирских потребителей к ближневосточному фастфуду. Несколько лет назад в Новосибирске работали заведения Pita street, однако владельцы свернули деятельность в 2015 году. Не смог закрепиться на рынке и проект финансиста из Израиля «Пряный индюк» — он тоже закрылся. 

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