После презентации Apple в Новосибирске резко подешевели старые «айфоны»
Цены на «айфоны» старых моделей в Новосибирске снизились после презентации Apple iPhone 8 и iPhone Х, которая прошла в США 12 сентября.
«Падение цен объясняется конкурентной ситуацией. Мы уже снизили цены примерно на 10 моделей и модификаций, имеются в виду iPhone 6 32–64 Gb, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7. Размер скидки 4–
В Новосибирске, по словам Тихонова, цены уже снижены на Apple iPhone 7 32Gb — сейчас он стоит
Тихонов добавил, что сейчас ожидается рост продаж. «Всегда, когда цены снижаются на "айфон", даже если скидка не очень большая, тысяча рублей — это влияет на продажу», — добавил представитель «Связного».
После презентации новых моделей пошли вниз цены на «айфоны» и в магазинах «Евросети». Например, Apple iPhone 7 32Gb теперь стоит
Ранее несколько сетей, в том числе и «Связной», заявляли о старте программы trade-in, по которой старые «айфоны» можно обменять на новые.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова