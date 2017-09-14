После презентации Apple в Новосибирске резко подешевели старые «айфоны»

На снижение цен повлияла презентация новых моделей

Цены на «айфоны» старых моделей в Новосибирске снизились после презентации Apple iPhone 8 и iPhone Х, которая прошла в США 12 сентября.





«Падение цен объясняется конкурентной ситуацией. Мы уже снизили цены примерно на 10 моделей и модификаций, имеются в виду iPhone 6 32–64 Gb, iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 7. Размер скидки 4– 15 % в зависимости от моделей», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель пресс-службы компании «Связной» Сергей Тихонов.







В Новосибирске, по словам Тихонова, цены уже снижены на Apple iPhone 7 32Gb — сейчас он стоит 43 990 рублей, т.е. на 1000 рублей дешевле, чем раньше. На Apple iPhone 6S 32Gb цена снизилась с 39 990 до 35 990 рублей.







Тихонов добавил, что сейчас ожидается рост продаж. «Всегда, когда цены снижаются на "айфон", даже если скидка не очень большая, тысяча рублей — это влияет на продажу», — добавил представитель «Связного».





После презентации новых моделей пошли вниз цены на «айфоны» и в магазинах «Евросети». Например, Apple iPhone 7 32Gb теперь стоит 43 990 рублей (раньше его цена составляла 44 990 рублей), Apple iPhone 6 32Gb — 24 990 рублей вместо 27 990 рублей. Apple iPhone SE 32Gb подешевел на 3 тысячи — до 19 990 рублей.





Ранее несколько сетей, в том числе и «Связной», заявляли о старте программы trade-in, по которой старые «айфоны» можно обменять на новые.