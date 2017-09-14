Водитель сбил мужчину на переходе в Академгородке и скрылся
Вечером 13 сентября в Советском районе Новосибирска неизвестный водитель сбил 76-летнего пешехода, а после скрылся.
ДТП случилось в 21:50 на проспекте Академика Коптюга возле института математики СО РАН.
«Неустановленный водитель совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо в зоне нерегулируемого пешеходного перехода», — передали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
76-летний пешеход с сотрясением мозга, травмой головы и ушибом колена попал в больницу.
«Очевидцев данного происшествия просим позвонить в ГИБДД по телефонам: 232-23-19, 232-23-35», — добавили в автоинспекции.
В начале августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП, после которого скрылся водитель — под Новосибирском иномарка врезалась в другой автомобиль и уехала с места происшествия.
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Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску