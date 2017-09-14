Заторы окружили парк Кирова со всех сторон





Сегодня утром серьёзная пробка скопилась около парка Кирова

Утром 14 сентября в Новосибирске оказалось сильно затруднено движение в Ленинском районе.





По данным Яндекс.Пробок, заторы скопились на улицах, которые окружают парк Кирова, — на Широкой, Станционной, Станиславского, а также на улице Ватутина. Пробки парализовали движение также на площади Труда и площади Энергетиков.





На улице Широкой затор начинается ещё до пересечения с улицей Троллейной и заканчивается у площади Труда. В обратном направлении скорость потока падает до 3 км/ч на участке от пересечения улицы Котовского с улицей Ватутина, затем затор переходит на Широкую.





Скорость потока вокруг парка Кирова — от 3 до 10 км/ч





На Станиславского автомобилисты стоят от пересечения с улицей Пархоменко и до площади Труда. На Станционной затор скопился от завода «Сибсельмаш».







В целом, по данным на 9 часов утра, пробки в Новосибирске оцениваются на 6 баллов.





Сложно проехать перекрёсток улиц Немировича-Данченко и Ватутина, где обновили дорожную инфраструктуру. Осложнён въезд на Коммунальный мост со стороны Немировича-Данченко и проспекта Карла Маркса.





На правом берегу пробки собрались на улицах Богдана Хмельницкого, Мочищенском шоссе и Большевистской.