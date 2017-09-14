Заработала система оповещения новосибирцев о ЧС на предприятиях

Новосибирцев будут предупреждать о ЧС на опасных предприятиях при помощи сирен

В Новосибирской области заработала система экстренного оповещения населения об угрозе чрезвычайных ситуаций (ЧС) на крупных предприятиях.





Для предупреждения возникновения ЧС на предприятиях установили комплексы мониторинга выброса вредных веществ.





Они появились на Новосибирском заводе химических концентратов, Новосибирском аффинажный заводе, на пивоваренных заводах «Балтика» и местном филиале «Эфес-Москва», а также на двух насосно-фильтровальных станциях МУП «Горводоканала». Для предупреждения паводка в нижнем бьефе Оби установили два водомерных поста.





«Вся информация, собираемая системами мониторинга, поступает в единые дежурные диспетчерские службы соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области», — рассказали в пресс-службе областного правительства.





При возникновении ЧС новосибирцев будут оповещать с помощью звуковых сирен. При этом будет учитываться степень поражения, количество проживающих вблизи людей и возможный вред от воздействия химических веществ.





В конце августа в Новосибирске также заработала «Система 112» — единый номер, на который жители города и области могут звонить во время происшествий. Теперь по номеру 112 отвечает оператор, которому можно рассказать о происшествии или попросить прислать «скорую». Получив информацию, он отправит по адресу нужные службы.