Новосибирец возмутился очередью на паспортный контроль в Толмачёво





Мужчина признался, что ему стыдно перед жителями Китая, которым тоже пришлось пробыть в очереди больше часа

Новосибирец пожаловался на большую очередь на паспортном контроле в аэропорту Толмачёво.





«Я прилетел из Антальи, в очереди на паспортный контроль простоял час. Сейчас ждём свои чемоданы, их до сих пор не привезли (по данным на 7:40 утра). Ещё один рейс прилетел из Китая, стыдно перед китайцами. Сравнить, как ведётся обслуживание в Пекине, в Урумчи и как у нас... Сотрудники паспортного контроля работают медленно, кабинки открыты не все», — сообщил редакции НГС.НОВОСТИ читатель по имени Дмитрий.





Новосибирец провёл в очереди на паспортный контроль целый час





Он пояснил, что в общей сложности очереди на паспортный контроль ждали пассажиры трёх рейсов.







По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс № 6772 из Антальи прибыл в Новосибирск в 06:18 утра, из Урумчи — в 05:42, а из Пекина — в 06:36.





Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в справочную аэропорта, но не смог получить там оперативный ответ. Редакция рассчитывает получить комментарий от пресс-службы Толмачёво в ближайшее время.







Новосибирцы нередко сообщают о длинных очередях, с которыми им приходится сталкиваться не только в аэропорту, но и даже на автобусных остановках. Например, утром 12 сентября на большую очередь на маршрутку пожаловались жители Акатуйского жилмассива.