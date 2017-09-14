Новосибирец возмутился очередью на паспортный контроль в Толмачёво


Мужчина признался, что ему стыдно перед жителями Китая, которым тоже пришлось пробыть в очереди больше часа  
Мужчина признался, что ему стыдно перед жителями Китая, которым тоже пришлось пробыть в очереди больше часа  

Новосибирец пожаловался на большую очередь на паспортном контроле в аэропорту Толмачёво. 


«Я прилетел из Антальи, в очереди на паспортный контроль простоял час. Сейчас ждём свои чемоданы, их до сих пор не привезли (по данным на 7:40 утра). Ещё один рейс прилетел из Китая, стыдно перед китайцами. Сравнить, как ведётся обслуживание в Пекине, в Урумчи и как у нас... Сотрудники паспортного контроля работают медленно, кабинки открыты не все», — сообщил редакции НГС.НОВОСТИ читатель по имени Дмитрий. 


Новосибирец провёл в очереди на паспортный контроль целый час
Новосибирец провёл в очереди на паспортный контроль целый час


Он пояснил, что в общей сложности очереди на паспортный контроль ждали пассажиры трёх рейсов. 


По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс № 6772 из Антальи прибыл в Новосибирск в 06:18 утра, из Урумчи — в 05:42, а из Пекина — в 06:36. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратился в справочную аэропорта, но не смог получить там оперативный ответ. Редакция рассчитывает получить комментарий от пресс-службы Толмачёво в ближайшее время. 


Новосибирцы нередко сообщают о длинных очередях, с которыми им приходится сталкиваться не только в аэропорту, но и даже на автобусных остановках. Например, утром 12 сентября на большую очередь на маршрутку пожаловались жители Акатуйского жилмассива. 

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