Половина россиян назвала экономическое положение в России средним

Социологи отмечают, что, в целом социальное самочувствие жителей, пусть и постепенно, но улучшается.
Социологи отмечают, что, в целом социальное самочувствие жителей, пусть и постепенно, но улучшается.

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал свежую статистику социального самочувствия россиян. Четверть жителей страны оказалась недовольна экономическим положением в стране.


По данным ВЦИОМ, 56% респондентов назвали средним экономическое положение России. Еще 16% оценили его как «хорошее» и 25% — как плохое.


При этом специалисты центра мониторинга отмечают, что, в целом социальное самочувствие жителей, пусть и постепенно, но улучшается.


«За последний летний месяц показатели социального самочувствия россиян несколько улучшили свои позиции, наиболее оптимистичными выглядят оценки материального положения семьи и ожиданий от будущего. По отношению к результатам годичной давности часть индексов «в плюсе», другая – «в минусе», однако от докризисных значений 2014 г. все показатели еще очень далеки», — отмечается в исследовании.


В июне стало известно о росте средней зарплаты на территории Новосибирской области. В среднем, жители НСО стали получать на две тысячи больше.  

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