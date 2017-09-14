Минприроды РФ назвало Обь одной из самых грязных рек в России

Вода в Оби непригодна для питья, считают в Минприроды

Министерство природных ресурсов и экологии Российской федерации сообщило, что Обь находится в удручающем состоянии.







«По данным Минприроды РФ, в каждом федеральном округе есть "грязные" или "экстремально грязные" водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями, а вода в Волге, Оби и Енисее непригодна для питья», — пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.







В беседе с журналистами издания Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ, пояснил, что «80% очистных сооружений населенных пунктов требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению».







В случае с малыми реками одним из наиболее критичных факторов оказалось ведение хозяйственной деятельности. В Новосибирске под удар попала Каменка — она вошла в список водоемов, которым, по данным Минприроды, требуется срочная помощь. Сам доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году», на который ссылаются «Известия», пока не опубликован.





Зачастую горожане берут очистку малых рек в свои руки. Например, в начале сентября волонтеры собрали почти тонну мусора на берегу Ельцовки.

