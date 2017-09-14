Минприроды РФ назвало Обь одной из самых грязных рек в России

Вода в Оби непригодна для питья, считают в Минприроды
Вода в Оби непригодна для питья, считают в Минприроды

 Министерство природных ресурсов и экологии Российской федерации сообщило, что Обь находится в удручающем состоянии.


«По данным Минприроды РФ, в каждом федеральном округе есть "грязные" или "экстремально грязные" водные объекты, состояние которых не меняется десятилетиями, а вода в Волге, Оби и Енисее непригодна для питья», — пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.


В беседе с журналистами издания Сергей Донской, министр природных ресурсов и экологии РФ, пояснил, что «80% очистных сооружений населенных пунктов требуют полной модернизации, а в некоторых случаях вообще не подлежат восстановлению».


В случае с малыми реками одним из наиболее критичных факторов оказалось ведение хозяйственной деятельности. В Новосибирске под удар попала Каменка — она вошла в список водоемов, которым, по данным Минприроды, требуется срочная помощь. Сам доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2016 году», на который ссылаются «Известия», пока не опубликован.


Зачастую горожане берут очистку малых рек в свои руки. Например, в начале сентября волонтеры собрали почти тонну мусора на берегу Ельцовки.

Прочтений: 286
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено