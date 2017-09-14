Движение на левом берегу перекроют из-за продажи овощей и фруктов

В эту субботу власти перекроют движение от Маркса до Сибиряков-Гвардейцев.
В эту субботу власти перекроют движение от Маркса до Сибиряков-Гвардейцев.

 Власти Новосибирска перекроют движение на площади Карла Маркса в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев в эту субботу, 16 сентября с 6:00 до 16:00.


Причина перекрытия — общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка.


«Операторы представят на ярмарке широкий ассортимент сельскохозяйственных и продовольственных товаров: овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, бакалею, дикоросы, мясо птицы, яйцо», — сообщает пресс-служба мэрии города.


Среди прочих в мероприятии примут участие владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. В мэрии подчеркивают, что цены на продукцию будут до 20% ниже средних по городу.


В эти выходные автовладельцам Новосибирска предстоит набраться терпения, поскольку весь центр города окажется перекрыт из-за празднования юбилея области.

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