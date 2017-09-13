BMW показала новый X3

BMW показала на Франкфуртском автосалоне модель X3 третьего поколения на новой платформе. По данным производителя, машина построена на шасси CLAR, что позволило увеличить размеры: длину до 4716 мм, ширину — до 1897 мм. Отметим, что BMW X5 первого поколения имел в длину 4667 мм, а в ширину — 1872 мм.


«В России начало продаж автомобиля — 11 ноября 2017 года. С базовым двухлитровым  мотором мощностью 184 л.с. он будет стоить 2 950 000 рублей», — сообщили в компании. Мощная версия с 249-сильным мотором оценивается в 3 270 000 рублей.


Самая дорогая версия M40i мощностью 360 л.с. стоит 4 040 000 рублей и набирает 100 км/ч за 4,8 сек. Клиренс автомобиля составляет 204 мм, привод — только полный. 


BMW показала новый X3 (фото)


BMW показала новый X3 (фото)


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