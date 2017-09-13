Жители двух домов в «Матрешкином дворе» остались без света и горячей воды

Жильцы двух домов по улице Дмитрия Шмонина до сих пор сидят без электричества.





Жильцы 17-этажных домов по адресу Дмитрия Шмонина, 10 и 10/2 (микрорайон «Матрешкин двор») оказались на весь день отрезаны от электричества.







«Поражает хладнокровие и УК, и мэрии: ждите. А как ждите, я еле залез на 17-й этаж, воды нет, света нет. Накормить ребенка-грудничка нечем, так как смесь не разогреть. Никакого резервного электроснабжения нет», — рассказал НГС.НОВОСТИ Павел, житель дома по адресу Дмитрия Шмонина 10/2.





Жильцы подчеркивают, что от наличия света зависит, будет ли в домах горячая вода. «Никакого резервного электроснабжения нет. В итоге если бы зима, мы ещё и в морозе сидели», — добавил Павел.





В диспетчерской службе мэрии подтвердили информацию об отключении электричества. Авария произошла из-за повреждения силового кабеля. Сейчас над ее устранением работают специалисты аварийной службы, света в домах до сих пор нет.





Аварийное отключение электричества — не редкость для Новосибирска. Вчера жители домов на улицах Никитина, Кирова и Добролюбова почти час сидели без света, а в Ленинском районе из-за аварийного отключения в кабине лифта оказались заперты люди с маленьким ребенком.