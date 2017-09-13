Экс-солист «Агаты Кристи» вышел на сцену в Новосибирске с лучшими песнями группы

Сегодня, 13 сентября, в Новосибирск с концертом выступил экс-солист рок-группы «Агата Кристи» - его принял ресторан «Максимиллианс».


Фото с концерта Вадима Самойлова в Новосибирске
Фото с концерта Вадима Самойлова в Новосибирске


Начало концерта было запланировано на 21 час — первый ролик, который в соцсети «Инстаграм» с концерта опубликовали зрители, появился в половине 10-ого. На видео Самойлов исполнял песню «Эпилог».



Часть списка песен из программы концерта
Часть списка песен из программы концерта


В августе пользователи соцсетей активно отреагировали на концерт другого известного рок-музыканта Гарика Сукачёва — автора хитов «Моя бабушка курит трубку» и «За окошком месяц май».

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