Хоккей: гол на 17-й секунде и ещё четыре шайбы в воротах «Сибири»

Четвертый гол в ворота «Витязя»
Четвертый гол в ворота «Витязя»

Сегодня, 13 сентября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» проиграл домашний матч чемпионата КХЛ подмосковному «Витязю» со счётом 4:5.


«Сибирь» пропустила первую шайбу на 17-й секунде игры.


«Обескураживающее начало. Ошибка при выводе шайбы из зоны и [нападающий "Витязя" Алексей] Макеев с пятака огорчает [вратаря "Сибири" Александра] Салака», — отмечается в онлайн-трансляции матча на сайте «Сибири».


Вскоре хозяева пропустили второй гол — на 8-й минуте шайба попала в ворота «Сибири» после рикошета. Один гол новосибирцы отыграли на 23-й минуте, но в середине игры «Витязь» воспользовался численным преимуществом и снова увеличил разрыв в счёте.


На 36-й минуте уже хозяева разыграли лишнего и счёт стал 2:3, отличился Сергей Коньков. В конце второго игрового отрезка обе команды еще по разу изменили счёт, и снова играя в большинстве.


В середине третьего периода «Сибирь» впервые за игру сравняла счёт — 4:4.


«[Игорь] Левицкий попадает в штангу, [Вячеслав] Основин добивает в пустые ворота!!!» — описывается ситуация на поле в онлайн-трансляции.



Но решающий гол в матче остался за «Витязем» — гости забили на 57-й минуте и выиграли со счётом 5:4.


Этот матч начался на полтора часа раньше, чем начинаются игры в будние дни. Болельщиков звали на стадион к 18 часам. Клубу пришлось передвинуть время, чтобы «Витязь» успел на игру в Китае. В начале недели ХК «Сибирь» выпустил обращение от генменджера Кирилла Фастовского. Глава клуба обратился к работодателям болельщиков, чтобы те отпустили фанатов с работы пораньше в день матча.


Сейчас «Сибирь» располагается на 8-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведёт 15 сентября в гостях у «Барыса» в Астане.

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